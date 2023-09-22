韓國食物哪款最過譽？炸醬麵海鮮煎餅不及3大地道美食「伏味濃」

近幾年「韓流」盛行，許多韓國文化傳入臺灣，諸如劇集、偶像歌手、韓風穿搭、妝容、美食等等。其中各式各樣的韓式料理深受大家喜愛，像是泡菜、石鍋拌飯、炸醬麵、海鮮煎餅、辣炒年糕等美食。



不過其實也有不少食物被認為沒有想像中好吃、不合胃口，近日便有網友討論「最過譽的韓國食物」是什麼，引發台網熱議。（點圖放大了解👇👇👇）

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最過譽的韓國食物？網點名辣炒年糕：超級普而且佔胃

一名台灣網友在PTT發文，表示雖然韓國料理在世界各地都非常受歡迎，不過其實還是有很多食物在調味、口感方面會不合胃口。同時該名網友也好奇，在眾多韓國食物之中，有什麼是大家實際吃過後發現不如想像中美味的，「就你實際吃過的韓國食物而言，最過譽的是哪個？」

貼文引來許多人留言回覆，其中被最多人認為「過譽」的韓國料理是辣炒年糕，覺得辣炒年糕就只是將年糕拌上韓式辣醬，實際吃起來非常空虛，「辣炒年糕之前不知道紅啥，試過一次覺得難吃」、「辣炒年糕是真的很虛」、「辣炒年糕真的普」、「辣炒年糕超級普而且佔胃」、「炒年糕難吃得要死」、「年糕難吃死」、「噁心修飾澱粉」。

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全部加在一起像餿水？「加工剩食煮一鍋」

除此之外，像是部隊鍋、石鍋拌飯等將所有食材混在一起的料理，也被部分網友認為很噁心、像餿水，「部隊鍋，加工食品大雜燴」、「石鍋拌飯，我看不出跟廚餘桶的差別在哪」、「部隊鍋本來就噴」、「部隊鍋根本沸騰的廚餘」、「各式料理的精髓就是廚餘」、「部隊鍋就是美軍部隊加工剩食煮一鍋」。

不過也有人認為，問題在於許多在臺灣販售的韓國料理根本都不是道地的做法及口味，因此才會帶給人很普通甚至難吃的印象，「在臺灣還沒吃過跟韓國差不多的」、「臺灣人賣的辣炒年糕真的虛」、「真的被臺灣韓式料理毒化太深」。

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