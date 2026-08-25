港漂入職請飲奶茶有罪？網民揭兩地職場人情大不同：羨慕邊界感

中港兩地職場的人情世故大有不同，盲目套用內地一套社交邏輯隨時弄巧成拙。近日有網民發文，指其後輩入職香港的外資公司後，因新入職請全組飲奶茶而遭上司約談。事件不少打工仔熱烈討論，究竟在香港打工，「太懂人情世故」會不會變成社交負擔？



有網民分享港漂新入職香港外資行請飲奶茶，竟直接被領導約談。（小紅書截圖）

有網民在小紅書以「內地和香港的人情世故是反的為題」發文，其mentee（後輩）剛入職香港一家外資行，在公司請完welcome lunch後，便想「請全組飲奶茶表示感謝」，結果直接被上司約見，被提醒在香港「只有離職才需要請散水餅」，新人一入職就請客反而會加重其他同事心理負擔，「入職就請客別人怎麼辦，以前沒請的人會不會難堪」。

主管直言香港職場通常只有離職才請散水餅，新人一入職就請客反而會造成同事負擔。（《IT狗2.0》劇照）

中港職場人情邏輯大不同

PO主形容內地職場的人情是「暖但重」，講求「先有關係再談事」。同事之間互相請食飯是拉近關係的常見方式，「飯局上有酒有菜，聊著聊著就把事辦了」，若然新入職主動請全組飲奶茶，大家更會覺得你「懂事會做人」，但亦容易帶來社交負擔。

內地職場與香港職場不同，同事之間互相請食飯是拉近關係的常見方式（《IT狗2.0》劇照）

相反，香港職場的人情則是「冷但輕」，奉行「先把活幹好再談關係」的原則。平日同事出去吃飯「默認AA，沒人搶著買單」，收工準時走「消息第二天回，沒人覺得有問題」，彼此不打探私隱也不過度社交。雖然「邊界感強到你第一次來會覺得不適應」，但勝在講求「按規矩辦事，不欠不拖，互不相欠」，歸根到底還是要看能力，「活幹得好比什麼都管用」。

香港職場講求邊界感與契約精神，收工準時走、食飯AA制，彼此互不相欠。《IT狗2.0》劇照

網民羨慕香港職場文化「夠冷漠」

帖文也引發大批網民熱議，不少深受應酬文化困擾的打工仔大讚港式職場「簡直是天堂」，對這種強烈的邊界感表示羨慕。有網民坦言自己「討厭飯桌上辦事，也很討厭人情社會」，表示在香港工作「凡事要先講規矩」，大家尊重契約精神、下班各自精彩，甚至「請假都不用說原因，不用絞盡腦汁編理由」，又能夠專心工作而「不用邊上班邊維持情感」。

有網民分享年會抽中大獎後請全公司飲茶被讚「識做」，認為人情世故也講求分寸與場合。 （《IT狗》劇照）

不過，亦有不少網民反駁PO主講得太誇張，直言「來了香港就會發現人情世故這一塊香港人也一樣」。有網民指出職場請客純粹看身份與時機，例如「請喝東西這種東西，通常默認是領導幹的」，新人搶請客才顯得尷尬。亦有打工仔分享自己在公司年會抽中3000港幣頭獎後，主動提議請全司十多位同事食蝦餃雲吞飲茶，「他們欣然接受，紛紛誇我『識做』」。更有網民表示「人情世故哪都一樣」，重點在於拿捏分寸與場合。