潮語2026｜00後10後最新十大潮語「那咋了」「0傾」到底點解？

每個年代都有屬於自己的潮語，潮語文化隨時代不斷演變。近日網上瘋傳一條街訪影片，主持訪問多位00後及10後的年輕人，了解他們日常最常用的潮語，結果一眾女生的答案令大批網民驚訝，更質疑香港的潮語已逐漸「內地化」，失去本土特色。《開罐》整合了資料，綜合出2026年00後及10後最新潮語，為大家逐一拆解意思及用法，睇下你識得幾多個。



《二十五、二十一》劇照

近日網上瘋傳訪問影片，主持訪問多位「一零後」（2010年後出生）及「00後」的年輕人，了解他們日常使用的潮語。片段中被訪者分享了多個潮語，包括「那咋了」、「綳不住」和「0傾」，不少網民對2026最新潮語大感不解及震驚，更質疑香港的潮語已逐漸「普通話化」，失去本土特色，「下一代GG了，識講廣東話又唔講，講埋啲普通話」、「普通話已經入侵00-10後，成為潮語」。《開罐》整合了坊間最多00後及10後講的潮語，發現當中潮語不少是都帶有普通話特色，以下10個2026最新潮語，你又認識幾多個？

1. 「那咋了」

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意思即是「那又怎樣？」或「關我咩事？」，帶有輕佻、不在乎的語氣，常用於回應別人的批評或質疑。港式對應可理解為「咁點啊？」、「所以呢？」。例如：你跟朋友說「我今日考車肥咗」，對方答你「那咋了，下次再考過囉。」

2. 「綳不住」

意思是「忍不住」或「撐不住」，通常用於形容情緒激動、想笑或想喊的邊緣。港式對應可理解為「頂唔住」或「忍唔到」。例句：「呢件事太好笑，真係綳不住」。

3. 「0傾」

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即係「零溝通」或「冇嘢好傾」，用於形容與某人完全無法溝通，或者對方講嘅嘢完全唔啱聽，不想再繼續對話，甚至只是用作日常用語及回應，例如朋友問你對某事睇法，你回答「是但啦，零傾呀」。

《奶酪陷阱》劇照

4. 「尊嘟假嘟」

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意思即是「真定假？」的賣萌版說法，語氣帶有可愛、撒嬌的意味，這句潮語亦同樣在小紅書、抖音等內地應用程式流行，港式對應可理解為「真㗎？定係假㗎？」、「係咪真㗎 ？」。

5. 「好DOPE」

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形容某件事或某個人表示「很讚」、「超酷」，帶有讚嘆或驚豔的語氣，通常用來形容人、食物、音樂或事物非常出色、高水準，港式對應可理解為「好正」。例如你想讚舊叉燒好靚，就會說「呢舊叉燒真係好dope」。

6. 「你人怪好的呢」

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意思是「你人還挺好的」，通常會用普通話回應或讀出來，但語氣帶有調侃或諷刺意味，常用於回應別人對自己好的行為。港式對應可理解為「你條友都幾好」，但帶點玩味。

《愛情雨》劇照

7. 「偷感很重」

形容某人做事鬼祟、偷偷摸摸，或給人一種「做賊心虛」的感覺。港式對應可理解為「鬼鬼祟祟」或「好鬼鼠」。

8. 「哥布林」

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為歐洲傳說中醜陋的魔幻生物，而該潮語最主要流傳於網上社交平台threads ，通常用於自嘲或者批評部份男女的外貌不受青睞，或相對較為普通。

《德魯納酒店》劇照

9.「一波」

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通常表示一個活動或時期的浪潮，其中的「波」亦可直接理解為廣東話「次」，例如「食一波」、「玩一波」，港式對應亦可理解為「食餐勁」、「去玩返次」。此外也出自於內地遊戲王者榮耀，遊戲中的「一波」亦可直接理解為直接攻陷對方，贏出比賽。

10.「Firm」

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該潮語源於網上KOL「JFFT」成員的日常用語，現在演變成00後的潮語，有時用來形容友情或團隊關係很牢固、很老友，或者用來形容該行為、事件十分靠得住、正、出色或令人安心。也可以加上「0」字變成相反意思，例如「0 firm」代表不確定或情況不妙。