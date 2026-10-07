打工仔注定一世窮？日本富豪：你手上有2張暴富王牌　比創業更穩

不少年輕人以為，做個普通打工仔就注定一世發達無望，但其實後生仔手上有兩大「王牌」，只要懂得運用，即使是領固定月薪的上班族，也能逐步累積財富。有日本富豪更指出，年輕人最大的優勢並非創業冒險，而是善用穩定收入與銀行信用的力量。



《瘋狂香港富豪》劇照

日本媒體《President Online》報道，RAVIPA社長新井亨在新書《前1%富裕階層傳授給孩子的世界第一理財課》（日文書名《トップ1％の富裕層が子どもに伝える 世界一のお金の教育》）中，拆解年輕人的理財盲點。他指出上班族擁有兩大隱形優勢，分別是「穩定的收入」與「銀行的信用」，只要善用這兩項條件，即使是普通上班族也能透過投資房地產等渠道，逐步建立第二收入來源。

上班族的兩大隱形優勢

新井亨指出，上班族每個月有固定薪水入帳，可以輕鬆制定長期投資計劃，無論是定期定額投資還是儲蓄，穩定性就是最強的後盾。此外，金融機構非常喜歡有穩定工作和收入的客戶，上班族比自由業更容易向銀行借到低息資金進行投資，例如房地產。他建議，與其將全部身家投入風險極高的創業，不如一邊當上班族領穩定薪水，一邊建立第二收入來源，這才是最聰明的致富之道。

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富人與窮人的最大差別：懂得「借力」

新井亨認為，很多人賺不到錢是因為凡事靠自己的時間和存款，很快就會碰到極限，但富有階層的核心邏輯是善用他人的時間，以及借用他人的金錢。

新井亨明確指出，房地產是其中一個最穩健的選擇，因為物業屬於有形的實體資產，價格雖然會有波動，但長期而言具有保值及增值潛力。而買樓不一定需要自己出全部資金，可透過銀行融資，用少許首期買下物業，再以租金收入償還貸款，等於由租客幫自己儲資產。隨著時間過去，房貸越繳越少，房產淨值越來越高，身價便像滾雪球般增長，加上銀行對房地產借貸的接受程度較高，對擁有穩定收入的上班族來說，房地產投資是最容易實現「借力」的渠道。

新井亨進一步指出，即使明白房地產投資的好處，許多新手仍然容易因為選錯物業而陷入財務困境。為此，他提出了兩個實用原則，確保投資者不會墮入陷阱。

《做個有錢人》劇照

房地產投資兩大黃金原則

1.買下「會立刻幫你生錢」的物件

所謂的「生錢」，是指物業每月產生的租金收入，能夠全數覆蓋按揭還款、管理費、差餉及維修等所有開支，並且在扣除所有費用後仍有盈餘。這種每月穩定的正現金流，就是物業為你創造的被動收入。相反，若租金收入不足以應付支出，需要投資者自掏腰包補貼，該物業便會成為每月失血的負債，而非累積財富的資產。因此建議新手投資者買入的物業，必須由租客幫你供樓，而不是由你自己貼錢養樓。

特別是在環球利率仍具不確定性的市況下，新手投資者置業前必須進行「壓力測試」，預留至少3至6個月的空置期與維修備用金，唯有在極端市場波動下依然能維持每月淨盈餘的物業，才能抵禦通脹與週期考驗，真正發揮時間複利的滾雪球威力。

2.讓時間成為你的朋友

新井亨指出，富豪們從小帶孩子實地看房，並非為了讓他們學習如何投機炒賣，而是要教導他們一個重要觀念，房地產投資不是一夜致富的賭博，而是一場利用時間慢慢累積資產的遊戲。透過長期持有，物業會隨著時間增值，租金亦會逐步上升，貸款則逐年減少，資產淨值便會像滾雪球般越滾越大。

他總結，上班族絕對不是無法發財，只是被死薪水綁住了腦袋，以為只有靠創業或投機才能致富。但其實只要累積金融知識、學會利用銀行的信用與他人的資金，即使是平凡的上班族，也能透過時間的力量，逐步打造億萬身家。