載入屎冊！京都大學學園祭主題「大便」神自嘲：我們都是排泄物

日本頂尖學府京都大學（京大）向來以自由放任與標新立異的校風聞名，每年11月舉行的著名學園祭「11月祭」（November Festival，簡稱NF）亦曾於動畫電影《春宵苦短，少女前進吧！》登場的文化祭活動，每年均吸引大批學生與市民入場朝聖。而學園祭事務局日前公開了第68屆活動的統一主題，經過學生投票後，最終由「大便（うんち）」高票勝出，震撼日本網民，吸引大批網民圍觀這群尖子如何一本正經地搞笑。



京都大學11月祭官方公佈今年統一主題為「大便」。（京都大學學園祭官網截圖）

神級「大便論證」：我們都是京大的排泄物

據日媒《朝日新聞》報道，京都大學本年度11月祭主題曝光後，提案者隨附的宣言因文采斐然卻邏輯荒謬而迅速爆紅。文中巧妙利用日文「便」字兼具「排泄物」與「訊息/信件（便り）」的雙關語，開頭也一本正經寫道「便，是身體發出的訊息」，又指大便見證了體內運作，是「我們每個人歷史的證人」。

還將京都大學比喻為巨大生物，「當俯瞰京都大學這個巨大的生物體時，它所排泄出來的究竟是什麼？就是我們」，意指學生入學即被「吃進去」，畢業離校就被「排泄」出來，但身上早已刻印著學校發展的痕跡。希望大家能透過學園祭成為傳遞學校優點的「訊息（便り）」，文末更將「幸運（Kouun）」硬湊上「大便（Unchi）」，祝願所有「終將成為京大排泄物」的人都能獲得莫大「幸運」。

宗旨全文參考翻譯如下：

「便，是身體發出的訊息（便り）。穿過我們的體內並見證了大部分運作，是我們每個人歷史的證人。一旦排出，基本上就不會再被視為我們的一部分，而且雖然當然有其限度，但透過仔細觀察它們，就能推測出我們迄今為止的足跡與生存狀態，這也是不爭的事實。

當俯瞰京都大學這個巨大的生物體時，它所排泄出來的究竟是什麼？

就是我們。隨著入學，我們被吃掉了。而在畢業或退學的那一刻起，我們便不再是京大學生。然而在我們的身上，卻清晰地刻印著京都大學這個生物體如何在其時代中推進其步伐的痕跡。

學園祭這場盛事，對於這段應被刻印的歷程而言，將會是特別重要的幾天。正因如此，讓我們透過這場盛事，成為傳達這所大學優點的訊息（便り）吧。

願所有終將成為京都大學大便的人，以及哪怕只有這幾天造訪此地而成為大便的人，都能獲得莫大的幸運（大便諧音）。」



落選主題同樣玩味十足

除強勢勝出的「大便」之外，其餘落選的候補主題同樣充滿京大式的黑色幽默。例如「四年四次的祭典」與奧運宣傳語「四年一度盛事」一樣的廢話文學；「從結論說起吧。這還真是從結論說起呢。這還真是非常京大。」無厘頭地諷刺日本職場極度強調「先講結論」的簡報文化。

其實，京大11月祭這種「認真做傻事」的傳統由來已久，學園祭事務局的官方網站上也刊登了過往的主題，回顧歷代標語，不難發現當中排列著深刻的時代背景與京大特有的反骨精神。

京大學園祭過往主題都結合深刻時代背景，近年更融合多種網絡迷因。（京都大學官網截圖）

從1960年代充滿馬克思主義與反戰色彩的主題（如「獨佔資本主義社會中的受虐狂與施虐狂意識」），演變至1990年代的哲學自嘲（「吾輩乃京大學生，理性早已不復存在」），近年更大量融入網絡迷因。在疫情期間的2021年是「我們是社會的變異株」。在校方拆除站立看板引發爭議的2018年，則選出了「（NF主題已被當局拆除）」。

今年是第68屆京都大學11月祭，預計於11月20日至23日在吉田校區舉行。京大尖子們再次用滿滿的才華與正經荒謬感，向大家完美詮釋了何謂獨一無二的「自由校風」。

京大11月祭每年吸引大批民眾入內朝聖，校內的搞怪看板與創意活動亦是一大特色。（《修学旅行中误入了不熟的小组》劇照）

網民論戰：質疑太下流 VS 展現智商且尊崇校風

「大便」主題公佈後，引起不少網民熱議。有網民表示：「大半京大生其實只是普通聰明人，這只是大家在食堂食飯時隨手寫下的搞怪提案罷了」，甚至有人斥責「走向黃色笑話/下流梗的話就完蛋了吧、京大實在是稱不上最高知識學府了呢」。

儘管批評聲音不少，但仍有不少網民對學生的創意表示支持，「這根本是在酒局上一時衝動決定的吧！」、「只有宣言部分展現出認真又恐怖的智商」。

網民對京都大學學生尊崇自由校風表示欣賞。（《修学旅行中误入了不熟的小组》劇照）

亦有大批網民則對京大獨一無二的自由校風表示羨慕，「是怪人呢，但這是讚美之詞喔！希望這群人今後也能繼續全力以赴去做別人不會做的事」、「希望京大能一直這麼瘋下去啊，東大已經到處都是從小四就開始砸錢培訓的升學機器了……」。