遊日被歧視？旅客英文問路遭拒　警衞1理由阻人幫手:再講英文報警

東京澀谷一向是遊客熱點，但想不到連幫忙帶路都會惹禍上身！有網民在社交平台Threads上以日文發帖文分享，指日前在東京澀谷好心用英文幫外國遊客帶路，未料到竟然被日本警衛出言阻止，甚至威脅要報警！ 帖文引來不少熱議，有網民更不禁驚訝：「原來在日本說英語犯法嗎？」



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澀谷熱心英文帶路 警衛爆seed阻撓：唔好縱壞外國人！

有日本網民在Threads發文指，日前在澀谷見到有一名外國遊客，正用英文向現場的警衛詢問「銀座線應該點去」 。由於該名警衛顯得一臉茫然、樓主便主動用英文詢問該名遊客是否需要幫忙帶路。

正當樓主準備帶路時，沒想到卻被該名警衛出言阻止！樓主起初以為警衛是想親自帶路，豈料對方大聲提醒： 「呢度係日本，叫佢哋講日文，唔好縱壞佢哋（甘やかすな）！」樓主大感無奈，嘗試繼續與外國遊客對話，結果警衛竟然老羞成怒，更當場威脅：「如果你再講英文，我就報警！」

有日本網民在Threads發文指，用英文協助外國遊客竟被保安阻止。（Threads截圖）

網民怒罵：可以向保安公司投訴

樓主深感不解，在網上發問：「用英文幫人帶路，難道真的有這麼不對嗎？」 帖文隨即引來熱議，大批網民一面倒怒斥警衛「不可理喻」、「我希望那個保安被解僱」、「你也可以向保安公司提出投訴」，質疑警衛濫用職權，而且心態極度排外 。也有網民分享經歷，指他的媽媽也曾在札幌車站向站務員用英文問問題，站務員也兇她「No English」，「我媽也沒跟站務員爭執，直接閉嘴開始比手畫腳，結果反而是站務員自己受不了，就主動開口跟我媽說英文了呢」。

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歧視不懂日語旅客時有發生

日本人被指「排外」，對旅客不太友善也偶有聽聞，個別例子更曾被媒體廣泛報導。例如2026年大阪心齋橋附近的知名家系拉麵店IEKEI OSAKA被指有陰陽餐牌。有網民發現該拉麵店的售賣機內菜單，不同語言價錢有異，日語菜單每碗約 1,000 日圓，但切換至英語、中文等外語菜單時價格卻翻倍至近2,000日圓。外國旅客向店家提出質疑時，對方不僅拒絕退款，更在社交平台發文表示「不歡迎不講日語的外國遊客」並威脅禁止入場，事件引來日本及海外傳媒廣泛報導。

此外，2023年沖繩一間居酒屋也曾發生歧視旅客的事件。該店在門口張貼英文告示，明確寫著「JAPANESE ONLY (sorry) We don't allow customers from overseas to enter our bar」（僅限日本人，不允許海外顧客進入）。店家雖聲稱因人手有限，員工不會英文無法溝通所以拒絶接待，但遭當地團體檢舉並引發市府觀光課注意，隨後日本社會也掀起「非日語旅客歧視」與排外思想的討論。

沖繩時報圖片

在日本種族歧視屬違法 可民事索償

在日本，若本地人歧視外國人／遊客，究竟有沒有罰則呢? 翻查資料， 對於餐廳、商店等私營店家拒絕服務不懂日語外國人的行為，受害者可依《民法》第709條（不法行為）向法院提出民事索償。

2000年，已歸化日本籍的人權活動家有道出人（當時名為 David Aldwinckle）與另外兩名外籍友人前往小樽溫泉設施「湯の花」。即使他表明自己已是日本國民，店家仍以「外表看起來是外國人，會造成日本顧客困擾」為由拒絕其入內。三名原告隨後向法院提起訴訟，結果法院判定店家的行為是種族歧視，超越了社會接受的底線，觸犯了日本《民法》第709條的不法行為（侵權行為），判決「湯の花」須向三名原告各賠償 100 萬日圓的精神損害撫慰金。