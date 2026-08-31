第一次飛去東京該怎麼玩？旅日達人曝「4大原則」：千萬別住新宿

日本東京長年是台灣人自由行的首選城市，但對於初次造訪的「新手」而言，繁複的鐵路交通與觀光資訊令人不知所措。日前有網友發文求救，詢問：「第一次去東京有什麼必備建議或必吃必訪景點？」引出資深旅遊達人林氏璧親自現身說法，給出4大誠懇忠告，其中更強烈建議初訪者「千萬別住新宿」，引發廣大旅日同好共鳴。



林氏璧在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，常有完全沒排行程的自由行新手詢問景點推薦與注意事項，他首要提醒的就是住宿地點的選擇，直言「第一次去相信我，不要住新宿」。

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他進一步分析，新宿車站結構龐大複雜、出口與轉乘路線眾多，被封為鐵道界的「大魔王迷宮」，雖然迷路也是自助旅行的一環，但新手實在無須在初次出遊就越級挑戰。若航班是從成田機場進出，他強烈建議優先選擇「上野」作為住宿據點，不僅有直達列車往返機場，周邊生活配套與交通動線也相對友善單純。

針對許多人執著於各大社群推薦的「必吃、必買、必訪」清單，林氏璧則點破盲點，直言世界上根本沒有所謂「非去不可」的地方。

不必盲從網紅熱點

每個人的喜好與旅行節奏不同，沒去某些熱門景點生活也不會改變。許多近來爆紅的網紅店可能過幾年便退燒，初訪者反而更值得鎖定歷久彌新的「經典名所」，能長久維持人氣的傳統景點多半具備深厚魅力與底蘊。

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拒絕行軍式塞滿行程

東京的景點與商圈龐大到「不可能一次玩完」，千萬不要抱持著一網打盡的貪心心態把自己累垮，放鬆心情漫遊才是享受旅行的關鍵。

留下遺憾是再訪理由

絕大多數旅客在造訪東京後都會一去再去，因此旅程中若有未竟之處，恰好能成為規劃下一次出發的最佳動力。

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