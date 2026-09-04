曱甴千萬別沖落馬桶！不需要殺蟲劑　推2類居家無毒神物可滅蟑螂

天氣悶熱，家中的蟑螂（曱甴）是否又開始悄悄出沒？許多民眾一看到這些不速之客，直覺反應就是拿起拖鞋撲打，或是將活體直接丟入馬桶沖掉，以為這樣就能眼不見為淨。不過，專家提醒這類處理方式可能會引發更嚴重的蟲害危機。



究竟該如何安全且有效地根除居家害蟲？只要建立正確的防蟲觀念，並善用幾項居家常見的清潔用品，就能輕鬆打造乾淨無蟲的居住環境。

曱甴（資料圖片）

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活體蟑螂可以沖馬桶嗎？日本醫師警告：小心下水道變孵化場

當在浴室或廁所發現活生生的蟑螂時，直接將其沖入馬桶似乎是最省事的作法。針對這個習慣，根據日媒《grapee》報導，日本內外科診所院長林裕章曾於日本媒體分享專業見解，基於公共衛生與昆蟲學的觀點，絕對不建議將活體昆蟲沖入馬桶中。

日本醫生警告，絕對不建議將活體昆蟲沖入馬桶中。（AI生成圖）

林裕章醫師解釋，這類害蟲的身體兩側具有特殊的氣孔構造，使牠們能夠在水中憋氣存活長達40分鐘，極有可能在下水道中存活下來，甚至順著管線再次爬回屋內。

更嚴重的問題在於母蟲的繁殖能力，母蟲體內攜帶的卵鞘外殼堅硬且具備防水功能，內部包覆著數十顆蟲卵。一旦活體被沖入馬桶，卵鞘有極高的機率在陰暗潮濕的下水道環境中成功孵化，進而造成屋內害蟲數量急速飆升，其屍體也可能引發排水管線堵塞等後續維修問題。

針對正確的清理流程，醫師建議必須先確認蟲體已經死亡，並全程避免用手直接碰觸。民眾可以使用紙巾或免洗紙杯將其妥善收集，隨後放入密封袋中包裝完整，最後再當作一般可燃垃圾丟棄，同時徹底清除其遺留的排泄物以減少過敏原擴散。

不用殺蟲劑怎麼消滅蟑螂？專家激推2大居家無毒神物

對於家中有飼養寵物或有嬰幼兒的家庭來說，使用傳統化學殺蟲劑總是令人充滿疑慮。對此，專家與生物老師建議可以利用生活周遭容易取得的無毒替代品來對付蟑螂。

第一種是純度較高的酒精噴霧。林裕章分享，酒精能迅速溶解蟲體表面的保護性蠟質層，進一步干擾其神經系統運作並堵塞氣門，發揮類似麻醉的效果，能讓蟲體在數十秒內失去行動能力並窒息死亡。但在室內噴灑酒精時，務必保持良好通風並遠離瓦斯爐等火源，確保居家安全。

純度較高的酒精噴霧，肥皂水或洗潔精稀釋後直接噴灑，能讓蟲體在數十秒內失去行動能力並窒息死亡。（towfiqu barbhuiya@unsplash）

另外，生物老師則強力推薦的肥皂水或洗碗精（洗潔精）。北一女中生物科教師蔡任圃曾分享，最安全的物理滅蟲法就是將洗衣精（洗衣液）或肥皂水稀釋後，直接噴灑於蟲體上。綿密的泡沫會覆蓋全身並堵住呼吸命門，達成快速窒息的效果。處理完屍體後，務必記得使用清潔劑將地面擦拭乾淨，藉此洗去殘留的費洛蒙，避免吸引其他同伴循線聚集。

排水孔發臭又竄出蟑螂小蟲怎麼辦？內行網友全靠這幾招

除了直接面對害蟲，解決牠們潛入屋內的通道同樣重要。家中廚房與浴室的排水孔若沒有定期清潔，容易散發難聞異味並成為小蟲的溫床。網路上有許多主婦與家事達人分享了簡單實用的疏通妙招。

最受推崇的配方是「小蘇打粉加白醋」。民眾可以先將小蘇打粉倒入排水管內，接著倒入便宜的白醋，等待兩者產生酸鹼中和的起泡反應後，再注入溫熱水沖洗，就能有效分解管壁上的油垢與臭味。另外，「過碳酸鈉搭配熱水」也是極佳的選擇，不僅除臭效果顯著，更能破壞管線內適合蟲子孳生的環境。

在物理防護方面，網友建議平時可以購買專用的排水孔濾網，攔截毛髮與食物殘渣。浴室排水孔也可以利用透明塑膠布覆蓋，僅在洗澡時移開；廚房地板較少使用的排水孔則可直接用膠帶封死，徹底封鎖任何潛在的入侵路線。

如何徹底杜絕蟑螂？環境部公開「3不原則」防蟲指南

要擁有良好的生活品質，預防勝於治療。環境部針對居家防蟲提出了根本的「3不原則」，只要落實於日常生活中，就能大幅降低與害蟲碰面的機率：

1. 不給來：定期檢查住家門窗與牆壁管線是否有孔洞縫隙，發現破損應立即修補填縫。廚房與浴室的排水口要保持乾淨，夜間不使用時養成加蓋的習慣。

2. 不給住：保持室內空間整齊清爽，避免大量堆放廢棄紙箱、舊報紙或雜物，消除所有適合蟲類躲藏與築巢的陰暗角落。

3. 不給吃喝：所有未食用完畢的食物都必須妥善密封收納。垃圾桶與廚餘桶務必隨時加蓋並定時清理。廚房流理台在使用後應擦拭保持乾燥，切斷害蟲生存必備的水分與食物來源。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡蟑螂一直冒出來怎麼辦？生物老師教你用「2大無毒神物」免接觸輕鬆滅蟲】