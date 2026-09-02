Pokémon Run 30懶人包｜寶可夢主題跑登陸香港科學園！附報名攻略

各位 Pokémon／寶可夢訓練家注意！為慶祝寶可夢踏入30週年，「Pokémon RUN 30」亞洲巡迴主題跑最終站落戶香港，將於2027年1月在科學園舉行。大會昨日（9月1日）起已正式開放予公眾報名，今次不僅有結合冒險元素的2公里道館障礙賽，還有送出極罕卡牌的超豐富跑手包，同場更設有免費入場的大型嘉年華！《香港01》「開罐」頻道為大家整理活動日期、報名費用、跑手包內容及嘉年華亮點等，即睇懶人包全攻略！



「Pokémon RUN 30」亞洲巡迴路跑最終站落戶香港，將於2027年1月在科學園舉行。（香港寶可夢官方網站）

Pokémon RUN 30香港站賽事詳情

本次賽事主打趣味而非計時賽，路線全長約2公里，非常適合新手、一家大小或想沿途打卡留念的粉絲參加。

活動日期：2027年1月23日至24日（星期六及日）

活動時間：早上7:15至下午4:00

活動地點：香港科學園

組別及收費：

個人組（年滿16歲）：HK$600

二人組（2名年滿16歲人士）：HK$1,150

家庭二人組（1名18歲以上成人+1名3至15歲小童）：HK$1,150

報名連結👉👉👉 Pokémon Run 30 in HongKong

早鳥優惠：參加者只要在首4天（9月1日至4日）內成功登記，即可免費獲贈「Pokémon RUN 30 Pikachu肩膀公仔」1隻，名額有限，送完即止，想帶比卡超一齊路跑的朋友就要快手喇！

Pokémon RUN 30香港站賽事，參加者只要在9月1日至4日內成功登記，即可免費獲贈「Pokémon RUN 30 Pikachu肩膀公仔」1隻。（香港寶可夢官網）

限定跑手包裝備一覽

同時每位成功報名的參加者都會獲發活動專屬「Pokémon RUN 30限定跑手包」，內裏的裝備全部是為30週年獨家設計：

Pokémon RUN 30限定跑手T恤及束繩袋

精靈球主題運動電話臂套

Pokémon RUN 30貼紙收集卡

草/火/水屬性號碼布（報名時任選1款）

最初的夥伴3D變圖卡1張（妙蛙種子/小火龍/傑尼龜，款式將對應你選擇的屬性號碼布）

寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包「30th CELEBRATION」共2包



限定跑手包裝備全部為本次30週年獨家設計。（香港寶可夢官方網站）

成功衝線後還有完賽獎勵，可獲頒極具紀念價值的完賽獎牌及電子證書。

參加者成功衝線後還有完賽獎勵，可獲頒極具紀念價值的完賽獎牌及電子證書。（IG＠runningaceshk）

化身真實訓練家闖3大屬性道館

本次主題跑結合了打卡、收集與遊戲元素，沿途設置了草、火、水屬性的趣味障礙關卡。參加者成功過關後可贏取道館徽章，為自己的「夥伴寶可夢」完成進化。此外，從初代關都地區到第9代帕底亞地區，合共超過60隻人氣Pokémon將隱藏於賽道各處，參加者可邊跑邊收集特製貼紙，填滿收集卡。

比賽期間，手機遊戲《Pokémon GO》亦會推出專屬連動任務，讓參加者在現實與虛擬世界同步體驗冒險，跑完更可到「寶可夢中心」補給站稍作休息。

本次主題跑結合了打卡、收集與遊戲元素，沿途設置了草、火、水屬性的趣味障礙關卡。（IG＠runningaceshk）

免費入場嘉年華：設有比卡超巡遊與遊戲試玩區

就算未能參與路跑大賽，大眾依然可以免費進入「寶可夢嘉年華特區」感受活動氣氛。現場將展出6米高及2米高的不同造型比卡超巨型充氣裝置，以及巨大的卡比獸供大眾合照，期間亦有超過10隻比卡超人偶列陣出巡，與粉絲見面互動。

嘉年華開放時間：早上9:00至下午4:00（免費入場）

嘉年華內的全方位體驗區設有卡牌對戰及時光隧道展覽，更可率先試玩最新Nintendo Switch 2的Pokémon遊戲。最後亦可到30週年Pop-Up Store選購限定周邊商品，如活動特別版T恤、Pikachu變色水杯、精靈球襪及百變怪造型毛絨小袋連環保袋等。

不參賽亦可入場免費嘉年華，30週年Pop-Up Store選購限定周邊商品（IG@runningaceshk）

詳情可參閱：Pokémon RUN 30: 與寶可夢一起奔向未來！