超級筍工｜Snoop Dogg雪糕品鑑專員！月薪$7.8萬可WFH要有3大特質

邊食雪糕邊賺高薪不是夢！美國著名饒舌歌手Snoop Dogg創辦的雪糕品牌Dr. Bombay，近日宣布展開極具吸引力的全球招聘，開出高達月薪1萬美元（約7.8萬港元）的優厚待遇，招募「國際雪糕品鑑專員」，而且招人範圍面向全球，即香港人才都可應徵。這份工作不僅可以全職WFH，門檻亦相當親民，只需符合三大特質即可，即睇下文了解申請詳情！



美國著名饒舌歌手Snoop Dogg為自家雪糕品牌Dr. Bombay招聘「國際雪糕品鑑員」，開出高達1萬美元月薪吸引全球人才。（Deel官網截圖）

Snoop Dogg親自拍片宣傳招聘行動

早前Snoop Dogg更與父親Vernell Varnado一同拍攝招聘行動的宣傳影片。影片中Snoop Dogg興奮表示：「月薪1萬美元！你在世界任何地方都可以申請。」他的父親則補充，自己在50年前於美國密西西比州的乳牛場長大，如今品牌正走向全球，需要大家幫忙尋找全新口味。

Snoop Dogg透露，團隊最初嘗試過自己處理跨國招聘，結果發現過程極度繁瑣。

老實講，我喜歡鈔票（paper），但不喜歡繁瑣的文書工作（paperwork）！ Snoop Dogg笑言

最終決定將招聘程序交由專業平台代勞，讓團隊能專注於尋找世界頂尖的雪糕口味。

WFH合約工作3個月

本次招聘由Dr. Bombay與全球人力資源平台Deel合作，開放予全球各地的人才申請。成功獲聘者將展開為期3個月的合約，主要職責是品嚐各式冰品、向團隊匯報最新口味與潮流飲食趨勢，並協助研發品牌全新口味。最吸引的是，受聘者可以完全在家遙距工作，Snoop Dogg更會親自參與候選人篩選，並致電獲聘者送上祝賀。

獲聘者可享全遙距工作，合約期內盡情品嚐各式冰品並匯報最新口味趨勢。（IG@drbombaysnax）

零廚藝門檻 僅要求3大特質

團隊特別強調無須任何專業廚藝背景，所以就算是廚房新手或地獄廚神也可以大膽申請！只需擁有有效護照以及敏銳的社交或零售觸覺即可。團隊反而更看重申請者是否夠外向好奇、能否精準捕捉最新飲食潮流，以及對雪糕、內容創作與品牌經營是否有濃烈興趣。

即日起接受網上申請

有興趣的應徵者可直接前往deel官網遞交申請。除要填寫個人資料與社交帳號外，表格中還設計了許多趣味問答，例如要求回答「你每星期吃多少雪糕？」，並需要製作一篇社交帖文分享自己目前最迷戀的食物或口味組合。申請由即日起開放至9月中旬，自問是「雪糕控」的讀者，不妨把握機會大膽一試！

申請表格除了要求填寫基本資料，更特設「每星期會吃多少雪糕」等趣味題目。（Deel官網截圖）

申請表格除了要求填寫基本資料，更特設「每星期會吃多少雪糕」、「最喜愛的雪糕口味」等趣味題目。（Deel官網截圖）

Snoop Dogg於2023年與兒子Cordell Broadus共同創辦雪糕品牌Dr. Bombay。看似新潮玩味的品牌背後其實有深厚淵源，Snoop Dogg表示品牌的靈感追溯至其父親Vernell Varnado。此外，品牌於今年夏天亦推出了熱賣雪條「Snoopsicles」，主打以紅桑子、車厘子及青檸組成的「瘋狂紅桑子」冰沙口味，符合品牌格調。

