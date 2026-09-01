日本新型祭祖爆紅！古寺推夜間掃墓防中暑　石材店設QR Code墓碑

近年夏天，全球極端天氣屢創新高溫，日本今年更是「酷暑日」連連，全國多地氣溫頻頻飆破35°C甚至40°C大關。當傳統掃墓習俗碰上極端高溫，竟讓追思先人的孝心活動也演變成中暑高危考驗！日本每年都有不少長者因為白天掃墓而不幸中暑昏倒甚至命危送院，為了讓民眾安心追思，當地近年因應酷暑而衍生出不少新型祭祖方式，引起網民熱烈討論。



日本墓園缺乏遮蔽物，炎夏烈日下墓石吸熱令體感溫度突破40°C，極易引發中暑，因此有千年古寺推行夜間掃墓。（「情報7daysニュースキャスター」節目截圖）

墓園變「高溫重災區」

日本人習慣在每年8月中旬的傳統「盂蘭盆節」返鄉掃墓，向祖先表達思念與感謝。然而偏偏這個傳統掃墓季正值一年中最熱的炎夏，由於墓園大多只有整齊排列的墓碑，極度缺乏樹木遮蔭，石地板與墓碑在烈日暴曬下吸收熱能，因此成為「高溫重災區」，體感溫度往往會突破40°C！加上民眾還要手提打掃用具與花束走動，高溫中暑甚至暈倒送院的個案頻頻發生。

日本人習慣在8月中旬的傳統「盂蘭盆節」返鄉掃墓，高溫中暑甚至暈倒送院的個案頻頻發生。（「情報7daysニュースキャスター」節目截圖）

1200年古寺推夜間掃墓爆紅

據日媒《PR Times》報道，擁有1200年歷史的東京證大寺收到不少信眾反映「夏天白天掃墓太難受」，而寺廟內的副住持受訪時表示：「每年都能看到掃墓掃到身體不適、蜷縮在地上的人。」

如果為了掃墓反而讓自己陷入危險，豈不是本末倒置？祖先和故人肯定也希望大家能安全回家。 東京證大寺副住持表示

證大寺副住持呼籲民眾若在炎夏白天掃墓十分危險，直言「祖先亦希望大家能安全回家」。（「情報7daysニュースキャスター」節目截圖）

因而特別推出了夜間掃墓活動「宵參」，同時寺廟亦貼心地在園內放置大批自動點亮的光源，並會向掃墓人士借出太陽能提燈，破除夜間墓園的陰森感。

夜間墓地氛圍十分陰森恐怖，寺廟也因應推出新措施，令墓地較光亮，營造溫馨追思氛圍。（「情報7daysニュースキャスター」節目截圖）

這項創新舉措推出後大獲好評，夜晚的寺廟也湧入大批祭拜的人潮。

白天太熱只想趕快離開，但晚上能慢慢來，有種能跟過世老伴好好交流的感覺，真的太好了。 受訪長者直言

受訪長者大讚夜間掃墓，指晚上環境涼爽安靜，能跟過世老伴慢慢交流。（「情報7daysニュースキャスター」節目截圖）

今年證大寺更在8月13日盂蘭盆節期間舉辦「夏夜廟會」，現場提供爆谷、刨冰、撈糖果及100個限量迷你提燈，並安排了合家歡的放天燈體驗與本堂的「萬燈會」。將原本令人卻步的暴曬掃墓，變成適合一家大小在夏夜散步、輕鬆參與的特別體驗。

寺廟配合夜間掃墓舉辦夏夜廟會與放天燈體驗，吸引不少家庭全家參與。（證大寺官網）

專人代掃墓連VR眼鏡寄到家

對於身體不適或遠居外地的人，日本石材店團體「全國優良石材店之會」更推出了極具未來感的「VR代掃墓」服務，收費約2.75萬日圓（約1,350港元）起。由專業工作人員代為清理墓地與參拜，並以360度相機全程記錄。服務會將專用VR眼鏡與影片一同寄到委託人手中，屆時只要戴上眼鏡，就能上下左右360度俯瞰墓園全景，體驗宛如親身站在墓前追思的沉浸感。

石材店推出代掃墓服務，委託人戴上VR眼鏡即可360度沉浸式「親臨現場」。（YouTube@TOKYO MX影片截圖）

QR Code墓碑一掃即看故人生平

此外，有石材店也因應顧客需求推出「QR Code墓碑」服務，收費約3萬日圓（約1,470港元）起，石材店會在墓碑上安裝專屬QR Code，家族成員透過手機掃描並輸入密碼，就能隨時瀏覽故人的照片、姓名與生平細節，即使身處異地也能隨時隨地遙距追思。

墓碑安裝專屬QR Code，家族成員以手機一掃即可隨時檢視故人照片與生平。（YouTube@KTV NEWS影片截圖）

網民力撐創新舉措：心意最重要

這些掃墓新舉措曝光後，隨即引發大批日本網民熱烈討論，不少人直言酷暑已令傳統祭祖演變成「高危考驗」。有網民分享自身經歷，大讚夜間參拜是非常明智的選擇：「上個月氣溫飆破40°C，去墓園祭拜只能被迫延期。眼見周圍越來越多人換成假花甚至撤除墓地，真的不想把這份負擔留給下一代。」

更有不少人指出，現代人生活型態會不斷改變，最重要始終是心意。