日本偶像「男女9人混戰」影片瘋傳　涉未成年飲酒抽煙玩全裸運動

日本偶像圈再爆疑似醜聞風暴。一段聲稱涉及多名偶像私下聚會的影片於3月29日在社群平台X瘋傳，貼文瀏覽數突破7500萬次，並指控現場出現未成年飲酒、吸煙，甚至「全裸野球拳」等誇張內容，引發輿論譁然。



不過，目前影片來源、拍攝時間及真實性皆未獲證實，相關藝人與經紀公司亦尚未對外回應。

網友爆料涉及多名偶像私下聚會影片，指控現場出現未成年飲酒、吸煙，甚至「全裸野球拳」等誇張內容。（X@4qaes）

網傳日本偶像男女9人私密派對現場畫面：

+ 3

綜合社群與外媒觀察，日本偶像產業長期以形象管理嚴格著稱，例如AKB48等團體強調「可接觸的偶像」文化，但也因此多次因私生活或管理問題引發爭議。此次流出的影片，因點名橫跨多個團體與體系的藝人，被外界視為近年少見的「跨團體風波」，話題迅速延燒。

從網路流傳畫面來看，影片中疑似多名男女在室內聚會，互動親密，現場可見飲酒與電子煙使用情形，也有女子疑似酒後站立不穩需他人攙扶。

部分內容與爆料描述相符，但由於影像片段零散，且缺乏完整時間軸與來源說明，外界無法確認是否遭剪輯、拼接，甚至有聲音質疑為AI生成或惡意造假。

爆料帳號同時列出多名偶像姓名，並暗示私下關係與居住資訊，進一步提高事件敏感度。不過，這類未經證實的指控也引發反彈，不少網友呼籲在官方說明前應保持審慎，避免對當事人造成二度傷害。

此外，影片外流來源同樣成為焦點。部分網路傳言指向前AKB48成員帳號疑似遭入侵，當事人已出面表示帳號被非法登入，強調與影片內容無關，並稱自己也是透過網路才得知相關事件。此說法雖暫時平息部分質疑，但也讓整起事件更添疑雲。

值得注意的是，日本娛樂圈近年接連爆出管理與私德爭議，包括經紀體系問題與藝人權益事件 Johnny Kitagawa sexual abuse scandal（喜多川性侵醜聞事件），使外界對偶像產業監管與內部文化更加敏感。在此背景下，本次事件即便尚未證實，也迅速放大社會關注。

目前整起事件仍停留在網路爆料與影像流傳階段，缺乏官方證實與具體證據。專家指出，在數位影像與AI技術日益成熟的情況下，類似事件更需審慎查證，以避免錯誤資訊擴散。後續發展，仍有待當事人或經紀公司進一步說明。

【延伸閱讀】月租9萬豪宅滿牆名牌！元祖偶像板野友美喊壓力大 網疑能撐住？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

【本文獲「引新聞」授權轉載】