AKB48創團21年首開除　花田藍衣私聯粉絲被炒　反控被迫剃頭認錯

日本國民女團AKB48創團21年來首開鍘！旗下19期成員、現年21歲的花田藍衣，因私下與特定粉絲過從甚密，嚴重跨越偶像紅線，遭公司除名。



公司官方聲明指出，花田藍衣的行為不僅嚴重危害成員的個人安全與團隊間的公平性，更狠狠粉碎了廣大粉絲的信任。雖然花田藍衣一度辯稱雙方僅是街頭偶遇，但經深入徹查後，確認私下聯絡與碰面次數多不勝數，情節重大才決定祭出鐵腕實施解約。

花田藍衣（Instagram@mei_hanada）

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DH表示，其實花田藍衣自去年底開始，便頻繁以身體不適為由在工作時遲到，公司隨後體諒其狀況安排其暫停活動休養。怎料在停工期間卻爆出「私聯」醜聞，公司原本顧及情分，多次主動遞出橄欖枝希望能與她親自面談歸隊事宜，卻屢屢遭拒，花田藍衣甚至請出律師傳話「拒絕溝通」。

此外，花田藍衣還開出條件，要求公司處分在背後議論她的隊友，並解除該名男粉絲的活動禁令，種種脫序要求讓雙方談判徹底破裂。

花田藍衣更拋出震撼彈，控訴營運團隊強迫她剃光頭認錯，並在網絡公開短髮落淚影片。（X@mei_hanada）

此外，隨著風暴擴大，花田藍衣更拋出震撼彈，控訴營運團隊強迫她剃光頭認錯，並在網路公開短髮落淚影片。DH株式會社在聲明中也嚴正駁斥，強調「本不可能指示這種事」，斥責對方是不實指控。

【官方公告全文】

關於解除與花田藍衣專屬經紀約之通知



非常感謝各位平素對本公司的特別支持與愛護。



在此向各位報告，本公司已於今日2026年6月23日起，正式解除與一直以來作為AKB48成員活動的花田藍衣之專屬經紀合約。



在此，我們也一併向大家說明至今為止的事件始末。



花田藍衣自2025年12月左右起，便屢次以身體不適為由在工作時遲到。本公司當時以花田藍衣的身體健康為第一優先考量，為了能查明原因並讓她專心接受適當治療，先前採取了暫停其演藝活動的措施。



先前向各位公告的暫停活動，即是基於上述的緣由。



然而在暫停活動的過程中，本公司發現了她與特定粉絲私下聯絡（私聯）的事實。對此，本人雖然辯稱只是偶然見過兩次面，但根據與相關人士的訪談與調查結果，已證實她與該名特定粉絲曾多次私下見面。



與特定粉絲私下聯絡（私聯），是嚴重危害成員人身安全、成員之間的公平性，以及損害廣大粉絲信任感的行為，這在AKB48是嚴格禁止的違規事項。



儘管如此，本公司仍尊重花田藍衣希望回歸AKB48的意願，為了具體的回歸事宜，曾無數次要求與她進行面談與溝通，但均遭到本人的拒絕。



此外，花田藍衣對外聲稱遭到營運方強迫剃光頭認錯，但這是理所當然不可能發生的事。經本公司向相關負責人確認後，證實「絕無可能指示這種事情」。



同時，花田藍衣亦提出要求，希望公司處分在背後說她壞話的成員，並解除該名已被封鎖（禁止入場）之特定粉絲的禁令。然而，上述事項皆屬於營運方的裁量權限範圍，本公司無法立即答應其要求，因此雙方未能達成共識。



再者，花田藍衣也拒絕與本公司進行直接的溝通。最後，本公司接獲花田藍衣代理律師唐澤貴洋律師轉達：「請容我拒絕進行任何協商面談」。



綜合審酌上述種種情況後，雖然這是AKB48創團以來的首例，但本公司認為解除經紀合約已是無可避免的結果，故做此決定。



對於造成廣大粉絲及各界相關人士的極大擔憂與困擾，我們在此致上最深切的歉意。



本公司將嚴肅看待此次事件，重新檢討並加強對旗下藝人的指導與管理體制，全力確保不再發生類似事件。



今後還請各位繼續給予我們支持與指教，非常感謝。



株式會社DH



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