女生約會自備安全套遭嫌棄「太熟練」　網民怒揭男方背後暗黑企圖

成年男女相處時，落實安全性行為是保護彼此的基本觀念，但女生「主動自備保險套（安全套）」竟會被扣分？



日前一名女網友在Dcard發文透露，自己受邀到曖昧對象家中看電影，考量可能會有親密互動，出門前便在包包內放了兩個保險套以備不時之需。未料當兩人氣氛升溫、男方宣稱「沒套子」時，原PO主動拿出自備的保險套，卻遭對方質疑「太熟練、女生自備很扣分」，讓其他網友怒轟男方根本是「想藉故無套的偽君子」。

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原PO發文描述，日前透過交友軟體認識一名男生，雙方聊了三周並出遊兩次，第三次對方邀約至其家中看電影。原PO考量皆為成年人，且孤男寡女共處一室可能擦出火花，出發前便自行購買兩個保險套隨身攜帶。當晚兩人在床上互動親密、準備更進一步時，男方停下動作翻找床頭櫃並表示「好像沒有套」，她見狀便大方從包包中拿出一個遞給對方。

不料男方當場愣住，接連質問「妳怎麼會有？」、「以前也都自己準備嗎？」，更直言「女生自己準備這個我會有點扣分」，認為此舉顯得「女生好像很熟練、常遇到這種情況」。當原PO反問為何自己約人卻不準備時，男方竟辯稱「事前買好會覺得目的性太強，真的要再一起下樓買」，還強調「男生準備跟女生準備的感覺不一樣，我比較喜歡單純一點的女生」，讓原PO瞬間興致全消、當場喊卡。

文章一出，網友紛紛痛批男方企圖藉故無套，

「他翻箱倒櫃只是在演戲，原本想賭妳懶得下樓買就順勢無套」

「妳自備保險套直接打亂他想無套的劇本，所以才惱羞成怒反過來檢討妳」

「主動約女生回家卻不備套，男生沒準備才應該直接拿零分」



也有大批網友力挺原PO的防護觀念，留言讚道：

「保護自己身體健康，到底哪裡做錯了？」

「懷孕和染病風險多數由女性承擔，自備是成熟且負責任的表現」

「隨身帶套就像出門帶雨傘一樣正常，未雨綢繆值得給滿分」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】