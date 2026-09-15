中秋節2026｜4大生肖防陰氣需躲月！屬馬賞月會頭暈　附化解方法

中秋佳節賞月是不少人的指定節目，但原來月亮越圓越亮，在傳統命理中亦代表「陰氣」最重！台灣知名命理師小孟老師在個人Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」中發佈影片，提醒有4個生肖在中秋夜容易受月光衝煞，建議適時「躲月」避開陰氣，並隨身攜帶特定小物防煞求平安。

小孟老師指有4個生肖在中秋夜容易受月光衝煞（Facebook@小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

為何中秋要躲月？

古人認為月亮越大，聚集的陰氣就越重。中秋當晚的月亮是全年最圓、最亮兼最貼近地球的時刻，因此被稱為「極陰日」。若特定生肖長時間暴露在月光下，容易受引力與陰氣衝煞，出現頭暈、情緒波動或睡眠品質下降等狀況。

4大生肖「躲月」指南與化解方法

屬馬：犯太歲易頭暈

今年屬馬者犯太歲，長時間在戶外賞月容易感到頭暈、注意力不集中。建議晚上5點後盡量待在室內「躲月」；若必須外出，可準備一個畫有圓圈的紅包袋（或直接攜帶普通紅包袋）放在隨身包包內，等到隔天再丟棄即可。

今年屬馬者犯太歲，長時間在戶外賞月容易感到頭暈、注意力不集中。（IG@_marifemarife_）

屬牛：情緒化易生口角

屬牛者需特別注意健康與心理狀況，長時間賞月容易情緒化或做錯決定。外出時應儘量避免前往人多擁擠的地方，以免與他人發生口角；身上可隨身攜帶紅繩線防煞。

屬牛需特別注意健康與心理狀況，長時間賞月容易情緒化或做錯決定。（IG@cloudwann）

屬羊：影響睡眠質素

屬羊的朋友在中秋夜較容易受月亮引力影響，導致睡眠質素下降。建議避免前往山上、樹林或森林裡面烤肉；若一定要去，不妨穿著顏色鮮豔的衣服來抵擋陰氣。

屬羊者在中秋夜較容易受月亮引力影響，導致睡眠質素下降。（IG@hungkaho）

生肖猴：逢正衝需「避月」

屬猴在中秋當日適逢「正沖」，長時間暴露在月光下會嚴重影響情緒。當晚需特別注意「避月」，並應儘量避免前往西邊的湖畔或水邊活動。