飲咖啡可防紫外線？日本醫師揭黃金飲用法則　加2物美肌效果翻倍

不管天晴天陰，無處不在的紫外線指數隨時爆表，出門除搽防曬、遮太陽，原來飲咖啡都有助由內至外抵禦紫外線傷害！日本內科兼消化系統醫生藤亞紀指出，咖啡含有豐富的多酚「綠原酸」，能抗氧化兼抑制黑色素生成。那麼到底是飲熱咖啡還是凍咖啡較有效？選擇哪種烘焙度最好？即睇醫師解構最佳飲用黃金法則！



咖啡富含綠原酸，具備強效抗氧化作用，能助肌膚由內至外抵禦紫外線傷害。（《喝杯咖啡嗎？》劇照）

綠原酸抗氧化還能抑制黑色素

據日媒《Otonanswer》報道，工藤醫生表示，飲咖啡雖然不能直接擋走紫外線，但能從體內修復肌膚。當皮膚受紫外線照射時，體內會產生活性氧，加速黑斑、皺紋及肌膚暗沉等氧化壓力。而咖啡中的靈魂成分「綠原酸」，有極強抗氧化作用，細胞研究更發現它還能抑制黑色素生成，堪稱「能飲用的護膚品」。

想留住最多綠原酸美肌成分，醫師建議首選「淺焙熱咖啡」，美容效果勝過凍咖啡。（Unsplash圖片）

美肌首選「淺烘熱咖啡」加2物效果加倍

不少人在夏天偏好飲凍咖啡解暑，但工藤醫生直言，想達到最佳美容效果，淺烘焙熱咖啡才是首選。溫熱飲料不易讓身體受涼，能促進血液循環與新陳代謝；而「綠原酸」會隨烘焙時間加長而逐漸流失，因此選用淺烘焙咖啡豆就能保留最多美肌成分。

咖啡加入富含維生素E的杏仁奶或少許生薑，抗氧化與促進血氣運行的護膚功效即時倍升。（《喝杯咖啡嗎》劇照）

若飲齋啡覺得單調，工藤醫生亦推薦加入杏仁奶或生薑。杏仁奶富含維他命E，與咖啡多酚結合能發揮雙重抗氧化作用；少許生薑則能溫暖身體、促進血液循環，非常適合易冷或水腫體質。此外，配搭堅果類或乳酪一同食用，提供優質蛋白質與脂肪酸，令營養更均衡。

咖啡不宜貪杯，每日飲用上限為2至3杯，過量反而容易令皮膚失水變乾。 （《心靈師》劇照）

雖然咖啡對肌膚有好處，但醫生提醒不要貪多，每日飲用上限為2至3杯，過量攝取咖啡因會影響睡眠質素，反而導致肌膚角質新陳代謝紊亂，咖啡因還有利尿作用引致皮膚粗糙及乾燥。晚上若想飲咖啡又怕難入睡，可改選無咖啡因咖啡，但切忌要多補充水分。