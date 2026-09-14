大阪Andy哥出$2000求「深水埗關師傅」愛心麵走三色豆　網民怒轟

「深水埗關師傅」（Threads@joshua.kwan）長期在街頭煮熱麵照顧街友，近日一張食材備料相片意外引發網民熱議。因湯麵食材含有三色豆，YouTuber「大阪Andy哥」（Threads@osakaandygor）留言開價贊助要求「走豆」，言論隨即被網民圍攻，他更曬出轉數快過數$2,000的截圖，遭網民痛批不了解前線現實兼態度高高在上。輿論再度升級，關師傅最終選擇退款收場，重申愛心餐最重要的是給予關懷與尊嚴。



關師傅於社交平台分享為街友準備的愛心餐備料相片，引來YouTuber「大阪Andy哥」留言「贊助換走三色豆」，意外掀起熱議。（Threads截圖）

KOL留言「贊助走豆」惹公憤

在深水埗通州街公園一帶，關師傅每逢週五夜晚都會推著載滿爐具與食材的手推車，現場為街友滾熱湯麵。數年來送出數千碗餐蛋麵及丸子麵，為的不單是果腹，更希望用陪伴鼓勵基層同路人。

關師傅每週五晚都會到前往深水埗通州街公園現場煮熱麵，多年來堅持以溫飽與陪伴鼓勵無家者。（Threads@joshua.kwan）

未料關師傅日前在Threads分享包含雞蛋、午餐肉及三色豆的食材照時，港人YouTuber「大阪Andy哥」竟在帖文下留言：「關師傅 我可唔可以贊助一千幾百唔好加三色豆一餐半餐呀？><」，隨即引起大批網民熱議。

「大阪Andy哥」是主打日本生活與旅遊資訊的港人KOL，與拍檔「Yan生」一起經營YouTube頻道「Minato TV」。（YouTube@Minato TV）

「大阪Andy哥」是主打日本生活與旅遊資訊的港人KOL，與拍檔「Yan生」一起經營YouTube頻道「Minato TV」內容相當多元化，主要分享居日港人的生活體驗、個人觀點與各類熱門話題。



有不少熱心網民在留言區解釋派飯選用三色豆的好處，指青豆易保存且「有膳食纖維、植物性蛋白質同維他命C」；另有人補充「三色豆係最易儲存、唔易變壞嘅食材」，加上不少街友或老人家有口腔牙齒問題，煮軟後更方便咀嚼，並提醒資金與現實都是考慮因素，「自己有能力選擇當然可以唔鍾意就唔食，但有實際需要嘅人士其實往往只追求簡單溫飽就滿足」。

不少網民留言解構三色豆易儲存、富營養且方便長者咀嚼的現實好處，為關師傅前線派飯考量平反。（Threads截圖）

討論持續升溫，不少網民質疑Andy哥「嘰嘰趷趷」極不尊重前線義工，亦有網民指責他拿個人喜好指點江山，甚至用錢撻人：「人哋日日落手煮麵加心理輔導救人，有咩咁好笑？」、「你一講『錢』其實已經侮辱咗師傅，而家講緊你嘅個人喜好咩？」，更有網民狠批：「人哋為咗有需要嘅街友去義煮，你咁多齮齕……贊助一千幾百，不如自己煮啲魚翅俾啲街友！」

曬$2000過數截圖被轟：態度高高在上

面對大批網民質疑，Andy哥發文感嘆「從來冇諗過會有一日做善事係會畀人話」。當時有網民質疑他只是想「抽水」，留言表示若然真的贊助的話願意向他道歉；Andy哥隨即曬出過數$2000予關師傅的轉數快截圖，強硬回覆：「我咪講我想贊助，你唔識字定點？」，更對該網民留言「道歉就唔使啦」。

面對網民質疑「抽水」，Andy哥曬出過數$2,000的截圖，遭網民痛批態度高高在上兼「用錢撻人」。（Threads截圖）

關師傅火速退款維護街友尊嚴

隨著爭議不斷升級，關師傅再次發文回應，表示自己已主動聯絡Andy哥索取資料，希望將$2000善款全數退還。關師傅直言這絕非單純「三色豆」的問題，而是擔心網上的負面評論「會嚇走一些原本來傾談而有logout念頭的人」。他感歎過去一直與一班朋友默默付出，努力透過一碗熱麵與街友傾談交流，從而「令他們放下logout念頭」。最後亦強調這份成果凝聚了許多香港人的默默支持，懇求大家「請別影響我們，不要讓美好的事情付諸流水」。