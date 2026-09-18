日本傳說吃人魚肉可得永生？揭秘與西方人魚差別　不只是相貌不同

吉伊卡哇於今年7月上映，不但吸引了大量的粉絲，還屢屢創造亮眼的票房紀錄，其中登場的新角色「賽蓮（セイレーン）」更是受到了大家的熱愛。但以人魚作為範本創作的「賽蓮」，其特徵似乎又與我們熟知的賽蓮人魚又有著一些微妙的差異，原來，這是因為他混合進了日本特有的人魚傳說。究竟兩者有何差異呢？讓我們趕緊來看看吧。



日本傳說食人魚肉得永生？ 拆解與西方人魚差異（01製圖）

日本人魚與西方人魚大不同？拆解兩種文化差異（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日本的人魚與西方人魚有什麼差？為什麼要吃人魚肉？

我們所熟知的人魚，大多是出自於安徒生童話的美人魚，他有著人形的上半身以及魚尾的下半身，是大家講到人魚時所浮現出的最經典形象。其最早的原型被認為是希臘荷馬史詩中描述的水妖賽蓮，通常有著美麗的外表以及優雅的身材。

在西洋的人魚傳說中，他們通常會坐在岩石或河畔，並用其姣好的面容以及優美的歌聲來吸引過往的船隻，使其分心而失去方向，最終沉入水中。在西洋藝術與文學中，人魚通常被視為不幸的象徵，儘管在歐洲少數地區被視為守護神，但在各種故事中，只要出現了人魚，通常都不會有太好的下場。

日本人魚傳說與西方人魚截然不同

但來到日本，人魚傳說卻是另外一種樣貌，受到中國《山海經》的影響，日本人魚通常被描繪為長著人頭的魚，比起人魚，更像是「人面魚」。與西洋人魚美麗的外表不同，日本的人魚形象奇怪，甚至會發出嬰兒般的哭聲，在人們的心中更像是一則恐怖的怪談。

但在恐怖的外表之下，人魚肉卻被描繪為夢幻逸品，不僅口感美味，甚至吃下牠可以獲得長生不老，除此之外，人魚骨也是珍貴的藥材，讓所有人儘管對人魚感到恐懼，卻對牠的肉與骨頭趨之若鶩。

各種傳說故事，讓人魚文化深植於日本人心中

根據《古今著聞集》記載，相傳在若狹國（現福井縣）小濱，有一名女性吃下了父親帶回來的人魚肉，並獲得了長達千年的壽命。但獲得了千年壽命的她，雖然青春永駐，卻看著身旁的親朋好友逐漸衰老死去，感到世事無常的她選擇成為尼姑，並前往各國旅行，甚至分享了兩百年的壽命給天皇，直到八百歲那年才回到故鄉小濱，並在一個洞穴中圓寂，這就是著名的「八百比丘尼」傳說。

除了傳說故事外，在日本的許多寺院都保存著「人魚木乃伊」，他們作為祈求健康長壽的信仰物被供奉在寺廟以及神社。儘管在2023年的一起研究報告中，已經指出這些「人魚木乃伊」多為人所創造的人造物品，但接受研究的圓珠院住持表示：

在這個人魚木乃伊上有著製作的人、保存的人以及懷抱祈願的人們，各種不同的意念寄宿在其中，為了將這些意念傳承下去，我會繼續守護這個「木乃伊」。

可以見得人魚傳說，已經深入了日本人的文化之中。

日本人密不可分的「人魚歷史」

如今，日本的人魚形象也已經被定型成西洋的美麗人魚，但在這之中卻仍然保存著留存於日本文化中的人魚元素，種種的故事與作品，都在訴說著儘管經過時間轉變，卻仍然與日本人密不可分的「人魚歷史」。

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