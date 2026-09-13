日本都市傳說｜會解答任何問題的來電　召喚「悟君」下場超恐怖

日本都市傳說百百種，有對人無害的傳說，有問答無用就襲擊人類的傳說，也有著到處追著人跑的傳說，但你知道，有會回答你的問題的都市傳說嗎？



「悟君」就是一個會回答你的問題的怪異，儘管他會回答你的疑問，但「悟君」依然是非常危險的怪異，究竟「悟君」是什麼呢？讓我們趕緊來看看吧。

日本都市傳說：會解答任何問題的怪異「悟君」（01製圖）

日本都市怪異傳說「悟君」會為你解答任何問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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打電話給「悟君」，他會解決你任何疑問

「悟君」是一則與電話有關的都市傳說，相傳只要你向公共電話投入10元硬幣，並打電話給自己手機，在接通後說著「悟君，悟君，快過來。」（さとるくん、さとるくん、おいでください。）在這之後的24小時內，悟君便會向你的手機撥打電話。

當你接起手機時，你會聽到悟君告訴你他自己的現在位置，這電話會重複撥打好幾次，而且一次比一次近，直到最後，悟君會告訴你「現在，我在你的身後」。這個時候，悟君會回答你所提出的任何問題，但若是你轉身了，或者是沒有提出問題的話，他就會把你帶去異世界。除此之外，若是你問了已經知道答案的問題，或是在「悟君」回答前就說出答案，他便會因為憤怒而將你殺害。

「悟君」的由來與考察

關於「悟君」都市傳說的由來，目前沒有一個確定的說法，但我們仍可以從故事內容中找到許多蛛絲馬跡。首先，「悟君」會一邊打電話給你報告位置，並一邊向你靠近，這與另外一則知名的都市傳說「瑪莉的電話」不謀而合，而公共電話與彼世或異世界有所連結這點，也經常出現在當時的都市傳說之中。

除此之外，會回答你任何的問題以及使用十元硬幣這點，也與日本的錢仙「狐狗狸大人」非常相像，事實上不只日本，叫出怪異來回答問題這點，在海外的都市傳說也屢見不鮮。也就是說，「悟君」有可能是融合了當時所有知名的都市傳說元素，所誕生的一則都市傳說。

隨著時代差異，呼喚悟君的難度也大不同

「悟君」為什麼會叫做這個名字呢？根據網友們的推測，他的名字可能源於會讀取人心的妖怪「覺」（さとり）。正因為會讀取人心，「悟君」也因此悟出了對方所疑惑之事並給予回答，也正因如此，當對方比自己先悟出答案時，他會感到勃然大怒，或許，這代表對方否定了自己的存在價值吧。

隨著時代的不同，「悟君」的都市傳說也有著不同的版本，流傳得最廣的是公共電話亭仍被廣泛使用的2000年代版本，但若背景搬到昭和年間，則要從公共電話亭跑回家中接電話，甚至到了現代，還有不必使用公共電話亭，僅用手機就可以呼喚「悟君」的版本，讓人感受到都市傳說也是會隨時代演進呢。

看完「悟君」的都市傳說，各位讀者們怎麼想呢？若是因為好奇而去嘗試的話，說不定「悟君」就會找上門唷……！

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