澳洲海灘驚見人首魚身骸骨？狀似美人魚還有頭髮　專家分享意見

關於神秘生物存在與否的話題，向來是信者恆信，除了都市傳說常見的大腳怪、尼斯湖水怪之外，被提及次數最多，且曾有「明確」證據顯示存在的生物，或許就是傳說中的人魚了。



澳洲民眾日前在網上分享，自己在海灘處發現一具相當詭異的骸骨，不僅有類似人的頭骨，還有狀似人魚的身體；將照片公開後迅速引起熱烈討論，更釣出來自英國倫敦大學的動物學會專家解答。

綜合《每日星報（The Daily Star）》報道，目擊者是來自澳洲昆士蘭州（Keppel Sands）的奧茨（Bobbi-lee Oates）；當時與親朋好友在海邊尋找露營地的她，意外發現了這具「人首魚身」的詭異骨骸，讓在場所有人都驚奇到不行。

「我們覺得應該是發現了甚麼新物種」，湊近拍照的奧茨表示，從遺留的部份骨骸中，可以判斷出該生物整體長度大約是六英呎（約182厘米），另外還有着疑似人類的頭骨、魚類的下半身，另外還看到部份尚未脫落、有點像牛或袋鼠的頭髮顏色。

眾人一致認定，這款「人形生物」高機率就是傳說中的人魚，對此感到興奮不已；照片經公開後，同樣迅速引起討論，不少網民認為應該是「儒艮（Dugong dugon）」的遺骸；作為海生哺乳類動物的儒艮，確實有着美人魚的別稱，有着近似海豚的Y型尾，圓形的頭部也相當符合照片中的骨架。其分佈範圍相當廣泛，又被稱作海牛、海豬或海駱駝。

照片在網上傳開、引起討論後，英國倫敦大學動物學會會長迪維爾（Rob Deaville）推斷，應該是向鯨魚、虎鯨、海豚或鼠海豚這類，源自海洋的哺乳類動物，因此網民推測的儒艮也同樣具有可信度；不過迪維爾也表示，自己並不熟悉發現骸骨的該片區域，因此只能簡單判斷，也沒有辦法做出更為具體的剖析或是說明。

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