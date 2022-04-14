人魚傳説是真的？！300歲「半人半魚木乃伊」驚現人體相似組織 !

説到木乃伊，相信大家都會先想到古埃及人的埋葬方法，法老的木乃伊更是雙手交叉在胸前放進金棺裏。但除了埃及以外，原來日本也有一具非常特別的木乃伊。日本岡山縣一間寺廟保存著一隻與人魚相像的木乃伊，而且指甲和一口尖牙保持良好。早前這具特別的木乃伊被轉交日本一所大學，希望能透過現代科技分析，最近亦宣佈初步研究結果。結果竟然發現與人體相似的組織？！



（YouTube：@FNNプライムオンライン 截圖）

日本岡山縣的円珠院一直保存著一尊酷似傳説中人魚的木乃伊。根據他們寺廟内的記錄，這尊木乃伊早在300年前的江戶時代元文年間（1736年-1741年）被漁民發現。上半身與人類相仿，下半身則是魚尾。円珠院的住持今年2月將木乃伊交給日本倉敷藝術科學大學，希望可以透過科技分析木乃伊，並了解適當的保存方法。大學團隊日前發表研究中段報告，當中竟提到從人魚身上發現與人體相似的組織……

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這隻半人半魚的木乃伊300年來一直被保存在日本岡山縣的円珠院，根據寺廟内紀錄顯示，這條「人魚」是被當時日本漁民捕魚時意外撈起，自此保存良好。今年2月円珠院的住持將木乃伊借出給日本倉敷藝術科學大學，希望可以透過科學的力量了解人魚傳説的真相。

姿勢與名畫《呐喊》有點相似的人魚木乃伊（YouTube：@FNNプライムオンライン 截圖）

日本倉敷藝術科學大學日前發表中段報告，當中列出從表面觀察、X-ray和電腦斷層掃描（CT scan），並對人魚剝落物的分析結果。「人魚」約300歲，身高大約30cm，體重有365g。木乃伊不但5指分明，指甲也依然存留。有眼窩、鼻孔和耳朵，而且頭、眉和口旁也長著毛髮，與靈長類相似。但人魚口中雖然有牙齒，不過與人體不同之處是牠並沒有大臼齒（俗稱大牙）。而且牙齒比較尖，並且有稍微彎曲，大學表示比起哺乳類，更令人聯想到肉食性的魚類。至於下半身，人魚木乃伊有背鰭，腹部、臀部和尾部都被鱗片覆蓋。而且手部、臉部亦有與下半身不同的鱗片。

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最為驚人的是研究小組將從人魚身上得到的毛髮放在掃描電子顯微鏡下觀察時發現，表面竟然有與人類和其他哺乳類一樣的角質層!大學提到未來會繼續將人魚木乃伊的骨格、指甲、毛髮和鱗片等組織與其他生物對比，還會對鱗片進行DNA分析。

（倉敷藝術科學大學 網站圖片）

不過，大學團隊在研究期間也發現人魚木乃伊的頸部和背鰭部位分別插有一支針，令人好奇這到底與人魚的背景有沒有甚麽關係。大家覺得這隻木乃伊會證明人魚傳説是真實的嗎？還是江戶時代存留的惡作劇呢？

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