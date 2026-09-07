擤鼻涕研究奪搞笑諾貝爾獎！雙孔齊擤超錯？日本人連續獲獎20年

流鼻水鼻塞以為用力「擤」就能呼吸道暢通？小心隨時擤到中耳炎！2026年搞笑諾貝爾獎頒獎禮於本月3日已揭曉，日本憑藉一項50年前研究「最安全流體力學擤鼻涕法」的課題榮獲醫學獎，創下日本學者連續20年奪得此獎項的神級紀錄。頒獎禮現場更有真正的諾貝爾獎得主集體示範「擤鼻涕」，場面既搞笑又震撼。



2026年搞笑諾貝爾獎頒獎禮於本月3日已揭曉，日本憑藉一項50年前研究「最安全流體力學擤鼻涕法」的課題榮獲醫學獎。（YouTube@日テレNEWS 影片截圖）

據日媒《TBS NEWS DIG》報道，這項獲獎研究源於1970年代，由已故旭川醫科大學名譽教授海野德二發表。海野教授於4年前逝世，今次由他的學生高原幹教授代為登台領獎，他亦感言恩師是「鼻生理學與氣流研究的先驅」。

旭川醫科大學已故教授海野德二憑擤鼻涕研究榮獲2026搞笑諾貝爾獎。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN 影片截圖）

他（海野德二教授）從不輕視顯而易見的事實，而是以科學的態度對待事物。他是一位極其真誠、對學術充滿熱情的人。 高原幹教授憶述恩師

海野教授於4年前逝世，其學生高原幹教授代表恩師上台發表感言。（YouTube@日テレNEWS 影片截圖）

大力不如姿勢正確！按住單邊安全又快通

研究團隊特別從空氣力學的角度，分析人類擤鼻涕時的氣流與壓力變化，得出搞笑而又實用的結論。大家常以為「大力擤鼻涕會傷耳仔」，但論文證實大力擤其實沒有直接不良影響，真正的關鍵原來在於姿勢！

如果兩邊鼻孔同時用力擤，鼻腔內的壓力會急劇上升，更容易將帶有細菌的鼻涕直接倒流推入耳咽管，從而誘發中耳炎或各類鼻竇炎，這才是最危險的知識盲點。

大會特別安排了數位歷屆真正的諾貝爾獎得主齊齊表演「擤鼻涕」，向得獎研究致敬。（YouTube@日テレNEWS 影片截圖）

真諾貝爾獎得主齊擤鼻涕

而大會最特別的傳統，就是會邀請正牌「諾貝爾獎」得主到場頒獎，而今次大會更特別安排多名歷屆真·諾獎得主在現場齊齊示範擤鼻涕，向這項研究致敬，場面相當搞笑。

至於最安全又有效率的正確擤法，其實非常簡單：只要先輕吸一口氣，接著「按住一邊鼻孔，每次只擤單邊」。這樣不但能讓氣流速度加快、用最少力氣幫鼻孔通氣，就算稍微出力擤都非常安全，更能將對耳膜與內耳的壓力降至最低，完全不會對耳膜造成壞影響。

研究證實最安全有效的擤鼻涕方法應為「按住單邊鼻孔」，可防止鼻涕倒流引發中耳炎。（AI生成）

各國擤鼻涕文化大不同

研究亦引申出世界各地的擤鼻涕文化，團隊在巴黎街頭調查時發現，德國人偏好「單邊交替擤」，南非人習慣「紙巾包住雙孔同時擤」；而法國人則指出，在公眾場合發出「吸鼻涕聲」會令人反感，是極不衛生的行為，因此就算再尷尬都會選擇當場用紙巾大力擤出來。

團隊在巴黎街頭調查各國擤鼻涕習慣，發現法國人特別反感在公眾場所發出「吸鼻涕聲」。（《喜劇之王3》劇照）

日本連續20年得獎！回顧往年搞笑課題

值得一提的是，加上今次獲獎，日本已刷新連續20年奪獎的神級紀錄。回顧往年得獎課題，日本研究團隊簡直將「無聊事認真做」的精神發揮得淋漓盡致！

👇👇👇點擊圖片看2007年至2021年搞笑諾貝爾獎日本得獎研究👇👇👇

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2019年搞笑諾貝爾獎得主渡部茂先生，曾在頒獎台上重現「5歲小朋友一日原來會流500ml口水」實驗過程。（資料圖片）

搞笑諾貝爾獎歷史由來

搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）創立於1991年，由科學幽默雜誌《不可思議研究年報》發起，宗旨是「先令人發笑，後令人思考」（First make people LAUGH, then make them THINK）。

頒獎禮起初在麻省理工學院舉行，後來長期固定在美國哈佛大學的桑德斯劇場進行頒獎。不過因應近年簽證與出行考量，主辦單位打破傳統，亦是首次將頒獎典禮移師至美國境外，例如今年就在瑞士蘇黎世舉行。

雖然名字叫「搞笑」，但入圍的研究絕非兒戲，全部都是經過嚴謹科學實驗、刊登於正規學術期刊的真實研究，只是課題往往古怪又無厘頭。