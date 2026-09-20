20歲就硬不起來？醫生警示：A片看太多有問題　4大元兇導致不舉

台灣泌尿科醫師陳鈺昕指出，每月固定接獲數起勃起障礙案例，患者年齡從20歲至40歲不等，長期觀看網路色情影片的習慣是共同的關鍵因素，此症狀在醫學上稱為「網路色情誘發性功能障礙（PIED）」。



恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」引用成功大學2021年跨國研究數據指出，台灣人平均在14歲開始接觸色情影片，21.8%每天觀看、29.4%每週觀看3至5次。他說明，醫學界目前對成癮的定義，並非以觀看時長為標準，而是在於是否「對生活造成損害」且「無法控制觀看行為」，且此狀況須持續6個月以上。

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陳鈺昕解釋，色情影片的高強度感官刺激會促使大腦大量分泌多巴胺，長期下來大腦為自我保護會啟動「受體減少（Downregulation）」機制，使神經敏感度下降。他以「長期待在震耳欲聾的夜店，大腦會自動調低靈敏度」比喻，說明面對真實性行為時，刺激強度不足以觸發反應，進而造成勃起困難。

陳鈺昕進一步拆解四大影響機制。大腦神經鈍化後，面對真實伴侶的觸碰與氣味，刺激程度遠不及影片，難以激起性慾；習慣搭配過度強力手部刺激（俗稱「死亡之握」）自慰，身體形成固定反射，真實性行為中一旦脫離此模式，便可能出現中途變軟或難以達到高潮的狀況。

心理層面的影響同樣不容忽視。陳鈺昕指出，色情影片中演員表現通常為製造效果而誇大，長期觀看會加重心理焦慮、擔心自身表現不符期待，引發交感神經亢奮並抑制陰莖充血，形成心因性不舉。此外，頻繁熬夜觀看影片導致睡眠不足，也會造成睪固酮分泌減少，使晨勃頻率與性慾同步下降。

陳鈺昕提醒，性功能障礙的成因不只於此。三高與糖尿病引起的血管硬化、男性更年期導致的荷爾蒙失調、攝護腺炎等慢性發炎疾病，以及降血壓藥、抗憂鬱藥等藥物的副作用，都可能引發勃起障礙。吸煙、過量飲酒、久坐與飲食不均衡等生活習慣，同樣是不可忽略的風險因子，建議有相關困擾者諮詢泌尿科醫師進行專業評估。

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