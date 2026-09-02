安全套「戴兩層」反而會出事？醫生警告：破裂或滑脫更容易中招

約會氣氛正濃，不少伴侶可能忽略避孕與性傳染病防護。台中輝達泌尿科診所張英傑院長提醒，保險套（安全套）若等到快射精才戴、一次戴兩層，或長期放在皮夾（銀包）中，都可能增加避孕失敗或破損風險；想兼顧避孕與性病預防，正確使用才是關鍵。



張英傑表示，保險套不只是避孕工具，也能降低部分性傳染病傳播風險，因此使用時應從性行為開始前就正確戴上，而不是等到快射精才「臨時補救」。

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第一個常見誤區就是「快射精再戴」。張英傑提醒，射精前分泌物可能含有少量精子，因此不能把「沒有射精」當成安全保證。若有避孕需求，應從一開始就全程正確使用保險套，降低意外懷孕風險。

第二個誤區是「戴兩層比較安全」。不少人以為兩個保險套等於雙重防護，但實際上兩層同時使用會增加彼此摩擦，反而可能提高破裂或滑脫風險。因此，保險套應使用一層即可，重點是選擇合適尺寸並正確配戴。

第三個誤區則是「吃避孕藥就不用戴套」。張英傑指出，口服避孕藥主要是降低懷孕風險，並不能預防性傳染病；保險套則能降低體液接觸與部分性傳染病的傳播風險。因此，有避孕需求的伴侶仍應依自身狀況做好防護。

此外，不少人習慣把保險套放在皮夾中，以為隨身攜帶方便又安全，但張英傑提醒，長時間受到摩擦、擠壓及高溫，都可能影響保險套材質與品質。使用前應確認包裝是否完整、是否已過保存期限，避免拿已經受損或變質的產品使用。

購買保險套時也不能只看價格。張英傑提醒，台灣的保險套屬於醫療器材，消費者購買時應選擇合法產品，確認產品標示與相關許可資訊，避免購買來源不明、品質無法確認的產品。

至於已經沒有生育計畫的伴侶，張英傑表示，也可以與醫師討論長期避孕方式，例如男性結紮。不過，結紮主要是避孕用途，並不能取代保險套的性傳染病防護功能，仍應依伴侶雙方需求選擇適合的防護方式。

張英傑提醒，保險套不是「有戴就好」，從選購、保存到使用方式都會影響防護效果。想浪漫約會，更別因一時方便省略防護，正確使用保險套，才能降低意外懷孕與性傳染病風險。

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