中秋節求姻緣原來特別靈？六個拜月老步驟+背後典故你要知

每年農曆八月十五日，也是月圓人團圓的重要節慶。但是除了吃月餅、賞月之外，其實這一天也是一位重要神明──月下老人的生辰。



所以，據說在這一天求姻緣最靈驗，那麼這一天到底該如何拜月老、求姻緣呢？月老的背後有著什麼傳說故事？就讓科技紫微網帶大家一探究竟。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從前有個叫韋固的人，想早點娶親卻不順遂。十七歲那一年，他經過宋城，遇見一位老人。老人端坐在月光下，倚著一個布袋，不停地翻著書。韋固好奇的問老人在翻什麼書，老人說這是天下人的姻緣簿。韋固又問那袋中是什麼東西，老人說裡面是紅繩子，用來繫在夫妻腳上的，也就是所謂的「千里姻緣一線牽」。

韋固想到自己至今仍單身，便隨口問月老，自己未來的妻子是誰。老人查了一下，指了指附近賣菜婦人懷抱的三歲小女孩。韋固由於不信，便派家奴刺殺小女孩，如此未來她就不可能是自己的妻子。於是刺客砍了小女孩一刀，然後就跑掉了。

十多年過去了，韋固在軍中屢立戰功。刺史王泰非常賞識他，得知他尚未有妻室，於是將自己的女兒許配給他。新婚夜，韋固見新娘容貌秀麗，十分喜悅。奇怪的是她眉心有一道傷疤，一問之下才知道妻子幼時在宋城莫名其妙被砍了一刀，原來她就是老人所說的那位三歲小女孩呢！從此這個故事就流傳開來，也有了月老的傳說。

聽完上述的故事，你是否也覺得，姻緣真的是天注定呢！可是你自己的姻緣究竟何時會到來？趕快在最靈的農曆八月十五祈求月老賜給自己一段佳緣吧！

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農曆八月十五日，如何【拜月老】求得好姻緣？

月老廟拜月老流程：



一、可於月老廟內的香舖購買金紙、線香，第一次拜可購買祭拜月老的「紅線鉛錢」。

二、準備適合拜月老的供品：鮮花、糖果、紅棗、桂圓以及五色水果。這些供品都各有涵義，像是紅棗象徵姻緣早成、桂圓表示圓圓滿滿、糖果則是讓月老公嘗甜甜。

三、擺放好上述的供品之後，點燃線香，先拜廣場的天公爐，接著拿三炷香進入大殿。大殿中央是城隍爺，左方即為月老。祭拜時請說明自己的姓名、住址、出生年月日。單身者，請說明自己希望的條件；有交往對象者，則請求城隍爺與月老幫助這段感情順順利利。

如果真的不知道如何開口祈求，可以請教廟裡的義工人員或服務人員，或參考以下念法：

「弟子（信女）OOO（自己的姓名）、住家地址以及農曆出生年月日，今天誠心誠意祈求月老公賜良緣，理想對象條件是OOO，日後有成必定送上喜餅喜糖，燒獻月老公姻緣金敬謝。」

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四、拜好大殿後，再進入偏殿，請偏殿眾神加持，重複剛剛於大殿所說的內容即可。

五、之後將手中三炷香一併插於廟外廣場的天公爐。

六、最後將紅線以順時鐘方向過爐，帶在身上。可收放於皮包內。

如此即完成拜月老並求得紅線。紅線請記得妥善保管，日後姻緣到來時，也別忘了回到月老廟感謝月老公喔！

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