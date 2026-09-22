日本扶手電梯現推行「左右企定」　專家揭秘「靠邊讓路」習慣來源

大阪梅田站早高峰（早晨繁忙時間）的扶梯口，站員舉著牌子，對着一撥又一撥通勤客喊：「請兩邊都站（左右企定）。」



這句話放在大阪，多少有點彆扭。因為很多人已經習慣了另一套動作：站在右邊，把左邊空出來，留給趕時間的人走上去。東京和京都又反過來，大家多半站左邊，把右邊空出來。外地遊客第一次到關西，有時還會被這個左右差異搞懵。

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日本媒體関西テレビ（關西電視台）7月22日做了一期報道，講的就是這個小動作。電梯靠一邊站，看起來像禮貌，也像效率，可如今日本鐵路公司、地方政府和扶梯廠家都在提醒：這件事該改了。7月21日早上，阪急大阪梅田站舉行了「エスカレーター歩かず立ち止まろうキャンペーン」（扶梯不要走、請站穩宣傳活動）。站員不斷喊「両側立ってくださ～い！」，意思是「請兩邊都站好」。

全國多家鐵路公司這次一起呼籲，不要再把扶梯的一側留成「快車道」。理由很直接：摔倒、接觸、捲入旁人，這類事故一直沒有停。報道裏給出的數字是，2023年到去年兩年間，日本扶梯事故達到2060件。

很多中國讀者在日本旅行也見過：商場、地鐵、車站扶梯上，大家像排隊一樣自動貼邊站。你不站到「正確的一邊」，後面就可能有人焦躁地繞過來。沒人罵你，但你會立刻意識到自己擋路了。

関西テレビ的記者去了扶梯製造商フジテック（富士達）的工廠。工廠裏有專門驗證安全性的實驗裝置，扶梯上大約裝有8種停止按鈕和傳感器（感應器）。機器一旦判斷有危險，就可能緊急停止。記者在安全許可下體驗了一次：走著下扶梯時突然停住，身體很難保持平衡。他後來形容，自己掉了兩三階，即使明知道它會停，腳還是會絆住。更麻煩的是，如果一個人正從旁邊超過別人，急停時就可能把旁邊站着的人一起帶倒。

フジテックビックステップ製作所（富士達 Big Step 製作所）所長中嶋康弘說得很直白：「エスカレーターは歩いて利用するようには設計されておりません。」意思是，扶梯本來就不是按「讓人走」來設計的。他還說，最安全的方式是站住，扶好ハンドレール（手扶帶），兩側都站人，反而能更有效率地上下移動。

這句話對習慣了「靠邊讓路」的人來說，可能有點反常識。可扶梯和樓梯不同。樓梯不會突然急停，扶梯會。樓梯台階高度固定，扶梯台階在出入口會變平，還會帶着人移動。你在上面快走，實際上是在一台會自己判斷、會突然停下來的機器上加速。

更有意思的是，今天日本人以為理所當然的「片側空け」（靠一邊站），起點被認為就在大阪。江戶川大學名譽教授斗鬼正一研究扶梯歷史。他在採訪裏說：「1967年ごろ、大阪の阪急。今の大阪梅田駅ですね。鉄道會社が呼びかけたわけですね。」翻成中文就是，1967年前後，大阪的阪急，也就是現在的大阪梅田站一帶，鐵路公司曾經主動呼籲過這種做法。

那正是日本高度經濟成長期。梅田站遷到現在的位置，自動人行道和扶梯大量設置。那時這些設備還很新鮮，很多人不是站着用，而是走著用。斗鬼教授補了一句：「當時は急ぐことの方がいいことだった。」意思是，當時的社會氣氛裏，趕時間本身就是一件被認為好的事。

這話放回上世紀六七十年代的大阪，就容易理解了。戰後日本拼命增長，城市把效率當成美德，公司把速度當成能力，車站也在配合這種節奏。扶梯靠一邊站，是那個時代的工作倫理落在了城市身體上。

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大阪當初還呼籲過「左側空け（右に立つ）」，也就是空左邊、站右邊。據報道，這和大阪萬博前夕、參考海外主流做法有關。後來這個習慣傳到各地，但大阪以外很多地方沒有明確呼籲，於是更接近日本交通「左側通行」的「空右邊、站左邊」慢慢定着。結果就是今天的奇景：大阪站右，東京站左，京都也多半跟東京一樣。一個扶梯站哪邊，竟然能站出地方差異。小編每次看到這裏都覺得，日本的規則感有時候真的細到有點可愛，也有點累。

現在各地開始反過來拆這個舊習慣。埼玉縣和名古屋市已經施行規定扶梯站立使用的條例。沒有罰則，但設施管理者有義務提醒使用者。名古屋還用了AI檢測，發現有人在扶梯上走，就用語音提醒：「立ち止まってご利用ください」，意思是「請站穩使用」。

效果很明顯。名古屋市2022年還有21.3%的人會在扶梯上走，去年已經降到4.7%。這個數字說明，所謂「日本人自覺守規矩」，也不是憑空來的。很多規矩要靠車站廣播、地貼、海報、條例、AI提醒，一層一層把人的身體動作重新訓練出來。

斗鬼教授最後把話說得更重。他說，高度經濟成長期和泡沫時代，都是「越快越好」的時代，裏面有一種「邪魔な奴はどけ！」的價值觀，意思接近「擋路的人閃開」。他還說，「一糸亂れず同じことをするのが美しい」，即「一絲不亂地做同一件事才美」，這是20世紀大量生產時代的價值觀，已經過時了。

這段話很適合拿來理解日本。很多中國人眼裏的日本秩序，是整齊、安靜、大家都知道自己該站在哪裏。可這種整齊不一定永遠是先進的。有些規則曾經服務於效率，後來會變成對弱者不友好的壓力。拄拐的人、帶孩子的人、拖行李的人、老人，未必能在一側站得那麼穩，也未必能承受身後有人快速擦過。

在中國，扶梯上的爭議更多是「該不該靠右站」、「趕時間的人有沒有路走」。日本這次討論則往前走了一步：扶梯不是讓人走的地方，所謂讓路，也可能是在默認別人做一件危險的事。

下次在大阪梅田站，如果你發現大家不再只站一邊，也別急着懷疑自己站錯了。可能只是這座城市終於開始承認：為了快那幾十秒，把一台扶梯走成樓梯，確實沒那麼划算。

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