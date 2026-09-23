莊太量釣金龜論被轟性別歧視　Serrini發文揶揄：邊個身有屎

中大新亞書院9月22日舉行第694次雙周會，由副院長莊太量教授主講《如何投資人生？》，講座內容在社交平台掀起巨大爭議，其後亦有中大學生發文揶揄內容「獲益良多」，引述會中提及「女人GPA高都無用，最後都係要釣金龜」、「女人最好唔好讀博士」等觀點，有網民質疑其物化女性。事件隨即急速發酵，有學生發起一人一信向校方投訴問責，日前歌手Serrini亦在社交平台發文暗諷其言論，引起網民熱議。



中大新亞書院副院長、中大經濟系副教授莊太量，被指在書院周會講解「伴侶經濟學」概念時，簡報出現「女孩子釣金龜的成本效益」等字眼。（Threads圖片）

莊太量強調自己一直主張男女平等，當日言論只是平常口吻。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

周會大談「女人釣金龜」被轟性別歧視

中大新亞書院日前舉行第694次雙周會，由副院長莊太量教授主講，主題為《如何投資人生？》。有中大學生事後在社交平台貼出當日簡報畫面，嘲諷在周會「確實獲益良多」，「唔明白點解要花一個鐘時間去聽咁有意義嘅周會」。

帖文指莊太量當日講解「伴侶經濟學」時，拋出多個引起爭議的觀點，包括「女人釣金龜」、「女人必須投資自己外表，男人執到是正就得啦」、「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」、「女人GPA高都無用，最後都係要釣金龜」。

中大新亞書院副院長、中大經濟系副教授莊太量，被指在書院周會講解「伴侶經濟學」概念時，部份內容引起學生不滿。（Threads圖片）

學生發起一人一信投訴問責

事件隨即引起網民熱議，不少人指其觀點太過迂腐：「今鋪真係返清朝」、「而家都咩年代la仲講緊呢d嘢。」有學生更發起一人一信行動，呼籲大家向校方及書院發送題為〈針對新亞書院副院長莊太量物化女性及極端言論之投訴及問責〉的投訴信。

Serrini連環發文 創作對聯獲網民激讚

事件持續發酵，日前歌手Serrini也轉載網民Threads帖文，並配文：「hahahahahahahahahahahaha sls」，隨即吸引大批網民留言「你出聲真係最佳反擊🤣」、「In 梁博士 we trust and we love 」。有網民表示「估唔到2026仲有人宣揚緊女子無才便是德嘅觀念，以為去返古代」、「女人有能力，自己就係個隻金龜」。

日前歌手Serrini也轉載網民Threads帖文，並配文：「hahahahahahahahahahahaha sls」。（Threads截圖）

Serrini連環發文疑似反擊莊太量釣金龜論。（資料圖片/葉志明攝）

其後Serrini再次發文，疑似寫下對聯加碼揶揄：「梁家博士釣金龜，洗問一定有景轟」，橫批更加上一句「邊個身有屎」。

其後Serrini再次發文，寫下對聯加碼揶揄：「梁家博士釣金龜，洗問一定有景轟」，橫批更加上一句「邊個身有屎」。（Threads截圖）

莊太量回應：男仔都可以釣女金龜

對於本次風波，莊太量周二回覆傳媒查詢時否認歧視女性，指若當日簡報令學生感到不適，同意作出修改。不過，對於有聲音要求其道歉，莊太量未有回應。

莊太量強調自己一直主張男女平等，當日言論只是平常口吻：「即是男仔都可以釣女金龜，女仔都可以釣男金龜，這是我們平日用廣東話，但不是說是男女這樣去歧視，我覺得沒有這樣看法」。他又表示相關課題並非首次在公開場合講述，自己沒有目的去歧視，純粹以比較中肯的經濟角度去看待問題。

網民反應兩極：質疑思想迂腐 vs 道出社會現實

網民對本次事件看法兩極，不少人怒轟莊太量思想倒退，並質疑講座內容扭曲婚姻本質，直言：「都唔知佢噏乜嘢，由頭到尾都係量化結婚成本，冇講過愛！」有人形容這是「老一輩典型，其實而家個別仲有...」、「唔睇內容，淨係睇個ppt圖同字款，都知啲內容廿幾卅年前寫落」、「我爺嗰輩都無咁迂腐，bi-weekly assembly依家淪落到咁」。

不過，亦有另一派網民認為莊太量只是從純經濟角度道出社會現實，坦言：「其實佢講事實者，係香港呢個拜金社會，釣金龜係一個比較易既致富途徑」、「純粹從投資角度講得冇錯，只係人生價值觀好唔同」。有人表示「又無錯wor，不過佢應該講埋男人嘛」、「啲人一聽到「真話」就跳掣，童話故事灰姑娘同後母同啲女咪又係釣金龜」。