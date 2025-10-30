萬聖節派對造型攻略！8大名畫Cosplay低成本變身行走藝術品

【萬聖節造型/萬聖節裝扮/萬聖節派對/名畫】明天就是萬聖節，但造型依然零頭緒？每年萬聖節，街上總是充斥著小丑、吸血鬼、殭屍與各式動漫角色，想突圍而出，又不想花費太多金錢和心力？今年不妨搞搞新意思，向世界名畫取經！



今年我們不如來點不一樣的，將自己化身成一幅「行走的藝術品」。這次我們為你介紹8幅世界名畫，並提供裝扮指南，這些造型不僅辨識度極高，而且大部分造型的道具都非常簡單，絕對是低成本、高性價比的最佳選擇。

1. 李奧納多·達文西《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）

《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）。（Google Arts & Culture）

《蒙娜麗莎》是達文西在文藝復興盛期創作的巔峰之作，畫中描繪了一位身份至今成謎的佛羅倫斯女士。達文西革命性地運用「暈塗法」（Sfumato），讓人物輪廓與背景朦朧融合，而她那抹似笑非笑的表情，更成為藝術史上最著名的謎團。

名畫《蒙娜麗莎》存於羅浮宮博物館供大眾欣賞。（視察中國）

這幅畫不僅是肖像畫的典範，其對人物心理的細膩捕捉以及背後無數的傳說，使其成為羅浮宮的鎮館之寶與全球認知度最高的藝術品。正因其百分百的辨識度，使它成為絕佳的萬聖節裝扮選擇。

裝扮需求：

服飾：一件深色（黑、深啡、墨綠皆可）的長袖連身裙。

髮型：深色長髮中分，或直接戴上深色長假髮。

道具：靈魂所在當然是畫框！你可以用紙皮DIY一個，或者直接買個現成的輕便畫框。

妝容：淡妝，並對著鏡子練習蒙娜麗莎的神秘微笑即可。



2. 約翰內斯·維梅爾《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring）

荷蘭畫家維梅爾（Johannes Vermeer）名作《戴珍珠耳環的少女》。（莫瑞泰斯皇家美術館）

這是17世紀荷蘭黃金時代畫家維梅爾的代表作，被譽為「北方的蒙娜麗莎」。它並非正式肖像畫，而是一種名為「Tronie」的臉部特寫習作，旨在捕捉人物瞬間的情緒。

畫中少女在幽暗背景中回眸，眼神純真又帶點憂鬱，光線巧妙地落在她的臉龐和那顆不成比例的巨大珍珠耳環上，維梅爾對光影的極致掌控在此畫中表露無遺。少女欲言又止的神情賦予了畫作極強的敘事感，引人遐想。其造型元素非常集中且獨特，只要戴上藍黃頭巾和珍珠耳環，形象立刻確立，一個回眸就能讓你成為全場焦點。

裝扮需求：

服飾：一件芥末黃或土黃色的外衣或披肩。

頭飾：用一條藍色頭巾和一條黃色（或米白色）長布，參照畫作包裹頭部。

飾物：一隻大的、圓形的珍珠耳環或耳夾

妝容：乾淨底妝，水潤嘴唇，拍照時記得擺出經典的「回眸」甫士。



3. 芙烈達·卡蘿《芙烈達·卡蘿自畫像》（Self-Portrait）

芙烈達·卡蘿《芙烈達·卡蘿自畫像》（Self-Portrait）

墨西哥女畫家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）一生飽受肉體與情感的折磨，她的自畫像就是其內心世界的直接反映，充滿痛苦、力量與超現實色彩。她以極度坦誠、毫不掩飾的自我描繪，成為20世紀最重要的女性藝術家之一，更是女性主義與酷兒文化的偶像。

擁有德裔猶太和南美拉丁的多種族混血的Frida五官獨特輪廓鮮明，加上毛髮濃密，濃烈女人味之中同時帶有一股英氣。（Frida Kahlo Foundation）

她標誌性的一字眉、唇上的小鬍子和華麗的民族服飾，是對傳統審美的大膽挑戰。這些極之鮮明的視覺符號，讓她的形象一看就懂，非常適合萬聖節裝扮。

裝扮需求：

妝容：用眉筆畫上「一字眉」，再塗上鮮豔紅唇。

髮型：中分後編成兩條辮子盤到頭頂。

頭飾：在頭頂插滿色彩鮮豔的鮮花或假花。

服飾：披上色彩斑斕的披肩，配上誇張的耳環。



4. 格蘭特·伍德《美國哥德式》（American Gothic）

格蘭特·伍德《美國哥德式》（American Gothic）

此畫創作於1930年美國經濟大蕭條時期，畫家伍德看到一棟帶有哥德式窗戶的小屋後，想像出會住在這裡的人。畫中描繪了一位農夫和他未嫁的女兒，表情嚴肅，手持草耙，象徵著美國中西部人民堅忍、保守、勤勞的精神。

它不僅已成為美國精神的象徵符號，更被廣泛地戲仿和再創作，是流行文化中最常被引用的畫作之一。其莊重又略帶滑稽的氛圍，也使其成為絕佳的情侶或朋友檔造型。

+ 4

裝扮需求：

男士：工人褲內搭白間條恤衫，外穿黑色西裝外套。道具：圓形眼鏡、三齒草耙。

女士：白襯衣，深藍色毛衣，深色連身裙，頭髮束成緊緊的髮髻。道具：古典胸針。



5. 愛德華·孟克《吶喊》（The Scream）

愛德華·孟克《吶喊》（The Scream）

挪威表現主義畫家孟克在日記中描述，血紅色的天空讓他感到「一陣憂鬱」，彷彿聽到「大自然中一聲巨大、無盡的吶喊」。

畫中扭曲的人物並非在吶喊，而是在捂耳抵擋這來自宇宙的尖叫，完美捕捉了世紀末的恐懼與不安，反映了現代人的存在焦慮。這個骷髏般的形象已超越藝術本身，成為代表驚恐的全球通用表情包。其極簡但效果極強的特點，讓它成為絕佳的裝扮。

k一件長長的黑色袍子

裝扮需求：

服飾：一件長長的黑色袍子或外套。

妝容/面具：最簡單是買一個《吶喊》面具,或用臉部彩繪畫出扭曲表情。

道具：你的雙手放在臉頰兩側，張大嘴巴，完成！



6. 弗里德里希·海澤（Friedrich Heyser）《奧菲莉亞》（Ophelia）

弗里德里希·海澤（Friedrich Heyser）《奧菲莉亞》（Ophelia）

此作靈感源自莎士比亞名劇《哈姆雷特》中的悲劇女主角奧菲莉亞。她因情人哈姆雷特殺害其父而精神失常，最終溺亡。德國畫家海澤此作描繪了奧菲莉亞溺亡前的場景，她坐在水邊編織花環，眼神空洞哀傷，完美捕捉了她墜入瘋狂與悲傷深淵前的最後寧靜。

Taylor Swift《The Fate of Ophelia》MV造型（YouTube截圖）

這位悲劇女主角的意象啟發了無數藝術創作，至今依然活躍於流行文化。最近樂壇天后Taylor Swift歌曲《The Fate of Ophelia》以及MV中的造型也致敬了這幅德國畫家作品。而周杰倫早前也在IG分享，未公開的MV畫面中，有一幕描繪了奧菲莉亞落水死亡。

裝扮需求：

服飾：白色或淺色的復古長裙。

髮型：長髮自然散落，可帶點凌亂感。

道具：一個花環（可以戴在頭上或拿在手上），以及一些散落的花朵或花瓣。

妝容：蒼白的底妝，可畫上微紅的眼眶，眼神放空，展現空靈又哀傷的氣質。



7. 雷內·馬格利特《人子》（The Son of Man）

雷內·馬格利特《人子》（The Son of Man）

這是比利時超現實主義大師馬格利特一幅據稱是自畫像的作品，畫中穿西裝、戴圓頂禮帽的男子，臉部被一顆懸浮的青蘋果遮擋，探討的是「可見與隱藏」的哲學主題：我們看到的一切都隱藏著另一樣東西。

這幅畫以其簡潔而荒誕的視覺語言，引發了深刻的哲學思考，成為超現實主義中最具代表性的作品之一。其極簡的特點，使其成為懶人救星與聰明人的選擇。你甚至不需要化妝，一套西裝、一頂帽子和一顆蘋果就已足夠，絕對會讓看到的人會心一笑。

裝扮需求：

服飾：黑色長外套、白恤衫、紅色領帶。

頭飾：黑色紳士圓頂帽。

道具：一個青蘋果用繩子或鐵線從帽簷垂下，剛好擋住臉。



8. 古斯塔夫·克林姆《吻》（The Kiss）

Gustav Klimt《親吻》（Gustav Klimt, The Kiss, 1908）（Klimt Museum）

此畫是奧地利象徵主義畫家克林姆「黃金時期」的登峰造極之作，一對戀人被包裹在飾滿幾何圖案的金色長袍中，跪在懸崖邊的花毯上擁吻，象徵著陽剛與陰柔的結合。

畫家使用了大量的金箔，營造出極致的華麗與裝飾性，是新藝術運動的典範，歌頌了愛情的永恆與神聖。其華麗搶眼的視覺衝擊力，使其成為情侶放閃的終極武器。兩人被「封印」在金色結界中的概念非常浪漫，用金色包裝紙DIY，既有動手的樂趣，又能共同完成一個驚豔的作品。

可以用金色布料模仿畫作金箔效果（資料圖片）

裝扮需求：

服飾：兩塊大的金色布料或金色包裝紙。用箱頭筆在男方的「袍」上畫長方形，在女方的「袍」上畫圓形和花朵。

髮型：女方可在頭髮中加入小花點綴。

道具：你的朋友或伴侶，兩人緊緊相擁，重現畫中姿態。

