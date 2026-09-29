東京小網神社成推活聖地！追星族拜完抽中神席　吉日湧萬人參拜

香港人遊日本，除了去熱門景點打卡，不少人也會到各地神社參拜。近年位於東京日本橋人形町的一間僅70坪的隱世神社「小網神社」突發爆紅，吸引大批10多歲至20多歲的年輕人與「推活族」（追星族）前往朝聖。追星族除了去買御守、搶門票前都要去拜一拜，祈求拜完後可以在演唱會中抽中「神席」。



IG@kokoro_6.27影片截圖

小網神社「推活祈願」抽中演唱會神席之謎

小網神社近年成為追星族口中的「推活聖地」，根據《讀賣新聞》等日本媒體報道，神社內不時可以看到年輕粉絲高舉偶像的亞加力牌與神社打卡。有受訪的高中生表示，自己正是看到SNS上有網友分享參拜後成功抽中演唱會第一排「神席」的帖文，因此特別過來祈求，希望神社能保佑抽中「好位」。此外，亦有追星族專程前來購買設計精美的御守，希望有神明加持，搶票時事事順利。

每逢大吉日小網神社便有大量年輕人來參拜 (IG@kokoro_6.27影片截圖)

IG@kokoro_6.27影片截圖

日本「神社侍酒師」佐佐木優太分析，對於從小習慣上網的年輕人而言，在SNS上記錄、分享自己喜歡的神社並定期造訪，本身就是一種新型態的「推活」。

被封最強能量景點！關東大震災顯神蹟、曾逃過戰火

小網神社位於東京中央區人形町站附近的巷弄中，社殿與社務所總面積僅約230平方米（約70坪），被周邊的高樓大廈包圍，規模相當狹小。但只要到了「一粒萬倍日」與「大安」（日本兩大吉日）重疊的好日子，單日參拜人數便可突破1萬人；正月前三天更會湧入超過5萬人。

這座看似不起眼的神社，其實已有數百年歷史，並以「強運厄除」聞名。它於1466年創建，主要供奉稻荷大神、辯財天與福祿壽三尊神明。根據 小網神社オフィシャルサイト 記載，神社創立於室町時代的文正元年（1466年），當時該區域爆發嚴重瘟疫，居民日夜向小網稻荷大神祈願後疫病迅速平息。

小網神社過去也曾經歷過戰火和地震，被指出現過不少「神蹟」：1923年關東大震災期間，社殿雖然倒塌，但當時的宮司抱著御神體帶領民眾避難至附近的「新大橋」，該橋最終神奇地未有崩落，保住無數人的性命；1945年第二次世界大戰東京大空襲期間，神社建築奇蹟地免受戰火波及，全數完好無損。

而自從多年前一個電視節目以「名人秘密造訪的神社」報導出街後，小網神社便開始為日本人熟悉，節目播出當晚，神社的查詢電話響至凌晨1點，隔天參拜者爆滿。加上近年在網上備受追捧，讓神社人氣飆升。

不只追星人氣爆棚！神社被傳有「洗錢求財」神力

除了追星族外，小網神社同樣是上班族與遊客熱愛的景點，神社境內設有著名的洗錢水井（銭洗いの井戸），參拜者會將硬幣或紙鈔放入竹篩中以神社靈水沖洗，再放回錢包作為幸運物，祈求財運亨通與事業順利。

上班族會專程前來祈求工作平安與財運，鄰近「甘酒橫丁」商店會會長透露，有不少參拜者在買彩票中獎後前來「還神」，並在附近的酒舖購酒感謝神明。而參拜帶來的人潮也帶旺了甘酒橫丁商店街。

MIRROR 12月即將開演唱會，一眾鏡粉又要搶飛，未知神社是否都幫到手搶神席呢? （盧振輝攝）

小網神社資訊

地址：東京都中央區日本橋小網町16-23

參拜時間：24小時開放 （但社務所御守及朱印授與時間通常為09:00至17:00）

交通方式：

1. 東京Metro地鐵日比谷線 / 都營淺草線：由「人形町站」A2出口步行約5分鐘。

2. 東京Metro地鐵半藏門線：由「水天宮前站」8號出口步行約10分鐘。

3. 東京Metro地鐵東西線：由「茅場町站」10號出口步行約10分鐘。



資料來源：小網神社