最新家用公價2026 ｜月薪3萬應畀幾多？網民自製加減分家用計算法

在香港，給予家用一直是不少打工仔的傳統責任，但隨著生活成本上升，家用金額的「公價」亦隨之遞增。有調查顯示，子女給予的家用中位數約為6,000港元，以本港2026年5月至7月的就業收入中位數$23,000元計算，已佔去近四分一月薪。不過對於剛剛踏入職場、準備出第一份糧的年輕人而言，究竟應該給予多少家用，往往成為一大難題。



近日有網民在社交平台Threads發文，表示自己即將獲得第一份月薪約$30,000元的工作，正煩惱應該給予多少家用。該名網民透露與母親關係極差，經常遭受情緒勒索，十八歲後便自力更生，學費自己借，雖然住在家中，但一直自己照顧自己。他本身打算給予$3,000元，並包攬其他雜費，但又擔心給予太少會被人覺得「衰仔」，同時希望儲錢搬走，感到極大壓力。

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帖文引來極多網民留言討論，亦有不少網民除了分享自己給家用的心得，更為樓主分享家用計算器，「本身你想比$5000 ，但關係差減$1000 ，學費自己借減$1000 ，自己照顧自己，你隨心俾$3000就OK，佢問你點解比咁少，你要答，人工得$15,000 ，要還學費」、「你唔好俾佢知你搵幾錢一個月咪得，俾幾多都會PUA你，使乜俾咁多」、「初初唔好俾咁多，睇情況慢慢㗎，因為呢啲係可加不可減」。

亦有部份網民分享自己的給家用經歷，「我以前俾人工嘅三分之一，但阿媽係好錫我，我返工佢會帶燉好嘅燕窩嚟我公司樓下攞俾我食」、「我搵少你5K，都要俾7至8K，個個月唔同，你住喺同一間屋，唔係家用係租，唔好覺得老竇老母老馮要俾你住」。

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同時有網民分享家用計算表，可直接使用這個列表計出應該要交的家用，舉個例子，如果是父母同住、在家裏食晚餐、不用交水、電、煤，以及電話費費用，由小到大都有零用錢，那麼便是$5000+$1000+$500+$1000，那加起來的總額，就是一個月應該要交的家用$7500 。

2026年家用公價參考

對於家用實際給多少，其實也沒有一個實際的答案，通常都是量力而為，而根據多項數據顯示，給予家用在香港社會仍是非常普遍的傳統觀念。永明金融的2019年曾調查指出，高達98%受訪退休父母表示曾收取家用，其中約73%每月均會收到。此外，逾七成受訪在職子女及近七成退休父母均認同，給予家用是「天經地義」的事。

調查中顯示，子女給予的家用中位數約為$6,000港元。參考政府統計處最新的2026年5月至7月就業人士月入數據，本港就業收入中位數為$23,000元，換言之，$6,000元家用已佔去不少打工仔近四分之一月薪。

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家用計算六大準則

除了可以參考最新的家用公價之外，也有網民整合出一套家用計算準則，基本金額為人工的百分之十，其後每符合一項條件便需加錢，剛剛畢業的職場新人，亦可在計算後稍作參考。

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以職場新鮮人月薪15,000元為例，基本金額為$1,500元；雙親每人加百分之五即$1,500元；一名兄弟姊妹加百分之三即$450元；四位祖輩加$480元；午餐及晚餐加$1,500元，總數為$5,430元，即人工的36.2%。

基本金額：$15000x10% =$1500

雙親每人加百分之5：$15000 x 10%=$1500

一個兄弟姊妹 加百分之3：$15000 x 3%=$450

4位祖輩 加$120：$120 x 4 ＝$480

午餐＋晚餐：$15000x10% =$1500

$1500＋$1500＋$450＋$480＋$1500＝$5430，人工百分之36.2。