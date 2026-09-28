GTA6｜丹麥玩家生日收豪華驚喜　女友包辦終極版、3天家事與食物

《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6）距離11月19日正式發售只剩下兩個多月，全球玩家早已開始安排自己的「GTA6假期」。不過最近一名玩家可能完全不用煩惱首發那幾天該怎麼過了，因為他的女友直接幫他準備了一套堪稱「VIP等級」的《GTA6》上市方案，不只遊戲買好，連家事、食物都一起包辦。



神級女友送給男友的神級《GTA6》驚喜包！

來自丹麥的Reddit網友ImHeiden日前分享自己收到的生日禮物，表示女友以非常浮誇的方式，送給他一整套《GTA6》驚喜包。

從他公開的照片可以看到，女友準備了多個禮盒，並宣布將替他支付《GTA6》終極版的費用，確保他能在遊戲推出後第一時間開玩。

除了替他買下《GTA6》之外，女友還承諾在遊戲推出後的3天內包辦他平常需要負責的家事，同時也會事先準備好食物與補給，男友可以連續幾天完全不用處理生活瑣事，只需要專心待在家裡玩《GTA6》。

ImHeiden的貼文曝光後迅速引發大量玩家討論，不少網友都直呼這份禮物實在太懂玩家，有人留言表示：「她真的很在乎你的興趣，這太帥了。」甚至還有人直接勸原PO：「兄弟，她值得你把戒指戴到她手上。」

隨著《GTA6》11月19日上市日期逐漸逼近，玩家如何為遊戲首發做準備也開始成為另一種話題。

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先前便有不少玩家早早向公司申請休假，希望能在上市當天直接投入罪惡市，甚至有專家預測，《GTA6》推出後可能因大量玩家請假，在短期內對美國職場生產力造成一定影響。

而玩家為了《GTA6》排除萬難的案例還不只如此，日前甚至傳出有美軍單位共有20名士兵選擇續約服役，其中一項誘因就是能獲得特殊的4天假期，讓他們在《GTA6》上市後好好遊玩。

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