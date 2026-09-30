閃身步Tiktok洗腦大熱！網紅掀模仿潮　醫生警告: 有韌帶拉傷風險

近日一款名為「閃身步」的舞蹈動作在TikTok、小紅書等社交平台爆紅，面無表情地做出左右躲閃的魔性洗腦動作吸引大批網民跟風模仿挑戰。但短短幾天內，內地多家醫院骨科及運動醫學科就接獲多宗年輕患者急診，全因跟風練習閃身步，導致膝蓋十字韌帶拉傷甚至撕裂！



安徽花鼓燈舞蹈「閃身步」動作。（影片截圖）

到底「閃身步」是如何爆紅的呢？原片段出自北京舞蹈學院趙鐵春教授等人教學安徽花鼓燈傳統舞蹈的影片，片中面無表情嚴肅認真地快速左右閃避，動作十分魔性洗腦。

這款搞怪洗腦動作隨即掀起全民模仿熱潮，內地不少當紅藝人如單依純、張藝興等都紛紛拍片跟風挑戰，在TikTok上亦有大量網民拍片跟風。網民模仿時多數配合快節奏音樂，做出雙腳踩地、上半身猛烈向左右兩側快速閃避的動作。

這款魔性動作隨即掀起全民模仿熱潮，在TikTok上亦有大量海外網民拍片跟風。（TikTok截圖）

醫生警告：扭膝瞬間有拉斷韌帶風險

對此，揚州大學附屬醫院特別提醒，專業從業者擁有強大的核心肌群、臀肌及大腿肌肉控制力，動作過程中整體重心平穩平移，膝關節受力也是均勻可控的。

安徽花鼓燈舞蹈「閃身步」動作。（影片截圖）

近日瘋傳的閃身步片段出自趙鐵春教授等人教學安徽花鼓燈舞蹈的影片。（影片截圖）

相反，一般人缺乏肌肉力量與關節穩定性，跟風模仿時雙腳死死踩實地面，上半身卻突然猛烈扭轉、重心急劇偏移。會讓膝蓋被迫承受超出正常角度的剪切力，正是臨床上前十字韌帶撕裂最典型的非接觸性損傷機制。

而感受到膝蓋受傷時的關鍵警號，就是發力瞬間膝蓋傳出「啪」一聲，緊接出現痠痛、發軟及幾小時內明顯腫脹。臨床數據表明，超過70%的十字韌帶撕裂均非來自外力撞擊，而是因自身動作不當、瞬間扭轉導致的自傷。

安徽花鼓燈舞蹈「閃身步」、「浪子踢球」動作近日在網上瘋傳。（影片截圖）

膝蓋扭傷後絕對不可做3件事

不小心扭傷膝蓋後，若第一時間處理不當，可能會直接加重病情：

1. 不要揉搓、熱敷或貼活血膏藥

韌帶撕裂後內部會出血及水腫。受傷48小時內進行熱敷或揉搓，會加速局部血液循環，加重關節內出血與腫脹，讓輕微撕裂惡化成完全斷裂。

2. 切勿忍痛強行活動或拉伸

韌帶撕裂後關節失去穩定性，若強行行走或拉伸會持續磨損半月板與關節軟骨，大幅增加日後患上關節炎的風險。

3. 不可拖延就醫或憑感覺判斷

韌帶幾乎沒有自癒能力，休息緩和後疼痛減退並不代表康復。若不及時處理，錯失最佳治療時機，日後會頻繁出現膝蓋發軟、積液等問題。

若不幸扭傷膝蓋，應立刻停止所有活動，原地坐下或平躺，避免患肢承受任何重量及進行扭轉動作。(資料圖片)

傷後黃金急救4招

若不幸扭傷膝蓋，應即時採取以下急救標準流程：

制動休息：立刻停止所有活動，原地坐下或平躺，避免患肢承受任何重量及進行扭轉動作。

冷敷消腫：受傷48小時內，可選擇冷敷消腫，每次15至20分鐘，每隔1至2小時重複一次，以收縮血管、減少內出血。

加壓保護：使用彈性繃帶輕柔包紮膝關節，防止腫脹加劇並保護關節穩定。

抬高患肢：平躺時可用枕頭墊高腿部至高於心臟水平，促進血液回流以快速消腫。

完成緊急處理後，務必於24小時內前往骨科或運動醫學科就診。需要注意的是，普通的X光無法清晰顯示韌帶等軟組織損傷，必須透過MRI（核磁共振）檢查才能精準判斷撕裂程度。若報告顯示韌帶完全斷裂且關節明顯不穩，需考慮進行手術重建韌帶，並配合長期康復訓練才能最大程度恢復關節功能。