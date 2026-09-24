泰女牙醫為愛狂擲2千萬！驚揭女友已婚反遭「真夫妻」掃地出門

真心換絕情！泰國一名擁有自家診所的女牙醫，日前登上泰國本地節目《Hone-Krasae》揭發自己6年前在網上認識的女友，兩人交往期間，牙醫為對方付出超過2000萬泰銖（約470萬港元），甚至連診所與物業都過戶給對方。豈料當泰國通過同性婚姻法案、女牙醫興高采烈提議結婚時，對方卻頻頻推托，最終發現原來女友早已結婚，甚至聯同正牌老公將女牙醫掃地出門！



泰國一名擁有自家診所的女牙醫，日前登上泰國本地節目《Hone-Krasae》揭發自己6年前在網上認識的女友。（X@ttannzzy）

交往6年送豪車黃金 聘女友做前台月薪5萬泰銖

據泰媒《ch3Plus》報道，女牙醫在接受節目採訪時透露，兩人於2019年在Facebook認識，當時對方在網上發文抱怨失戀，女牙醫便主動關心，期間多次確認對方是單身狀態。同年農曆水燈節兩人首次見面，雖然女友真人與相片有落差，但女牙醫早已動情，兩人也順理成章發展成情侶。

為陪伴女友，女牙醫特意搬到對方家鄉孔敬府生活，並頂手當地一間牙科診所。女牙醫對女友極度寵愛，除聘請她擔任診所前台並開出5萬泰銖（約1.17萬港元）月薪，更全力滿足女友的消費追求。除了買下50銖重黃金（約760克）、iPhone 14 Pro Max及大量名牌手袋外，當女友嫌棄首部贈送的Honda HR-V汽車「避震太硬」時，女牙醫更支付40萬泰銖（約9.4萬港元）首期，為她換成BMW X1豪車，累計花費超過2千萬泰銖（約470萬港元）。

雙方交往的6年期間，牙醫送豪車黃金，還聘女友做自家診所前台，月薪5萬泰銖。（X@ttannzzy）

提議結婚屢遭拖延 揭發「親哥哥」竟是正牌老公

兩人交往6年來一直以情侶身份同居，期間女牙醫亦多次提出結婚，但女友總以「不想自己背負的債務影響婚姻」為藉口拖延。直到泰國同性婚姻法案正式通過實施，女牙醫再次邀請女友辦理婚姻登記，女友卻依舊百般推托，引發女牙醫起疑並展開調查。

女牙醫回憶，交往期間經常有一名男子打電話給女友「轉帳買飯給父母」，女友當時聲稱對方是自己的「親哥哥」。女牙醫信以為真，多次應要求轉帳救濟，累計金額高達數十萬泰銖。直到女牙醫仔細核對受款人姓名與戶籍紀錄，才發現該「哥哥」竟然是女友早已合法登記的正牌丈夫！

泰國同性婚姻法案正式通過實施，女牙醫再次邀請女友辦理婚姻登記，女友卻依舊百般推托，引發女牙醫起疑並展開調查。（X@ttannzzy）

診所物業全數過戶 反遭聯手掃地出門

更離譜的是，女友此前曾以「前女友嘲笑自己跟著牙醫過得不好」為由，要求女牙醫將一套物業樓契過戶給她；其後又以「想成為診所主人」為由索取診所股份及所有權。女牙醫當時深信兩人終會成婚，便全數照辦。

豈料在女友取得診所所有權後，隨即坦承其實她早已結婚。更帶同正牌老公來到診所，當場將女牙醫趕走，並禁止她再次踏足。

女友拒出席節目反擊：不要欺騙社會和自己

事件曝光後引發泰國網民關注。涉事女友拒絕親自出席節目或接聽電話，僅向節目組發送聲明反擊。女友在聲明中堅稱女牙醫「一早就知道自己已婚」，甚至直呼「不要欺騙社會和自己」。

女友強調，雙方交往6年期間的所有財物與車房過戶，均在「雙方同意下進行」，並非詐騙，並聲稱兩人分手前已就財務問題達成共識。她放話警告，若女牙醫繼續發表不實言論損害其名譽與家庭，將採取法律行動。目前女牙醫已向泰國民間組織求助並報案，案件正由當地警方進一步調查。