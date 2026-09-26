日本機場「送別電話」堅守40年　隔玻璃聽筒道別　AI時代亦難取代

在現代智能手機已經進入AI的時代，到機場要與親友道別，傳個訊息、打通視訊電話早已不是難事，不過日本宮崎機場卻保留著一項延續超過40年的特殊設施。



近日宮崎機場官方特別發文介紹位於機場內的「もしもしコーナー（送別電話）」，讓即將出發的旅客與前來送行的親友，即使隔著玻璃無法直接交談，仍能拿起兩側的電話聽筒，親口向彼此說聲「一路順風」與「再見」。在人人都有智能手機的現在，這個看似復古的懷舊裝置，反而多了一份難以取代的溫度。

宮崎機場「もしもしコーナー」是什麼？

根據宮崎機場官方介紹，「もしもしコーナー」至今已存在超過40年，主要功能就是連結準備啟程的旅客與前來送行的人。雙方隔著玻璃，各自拿起設置於兩側的電話聽筒，就能在離開前再說上幾句話。從「いってらっしゃい（一路順風）」到「またね（再見、下次見）」，原本只是日常不過的幾句話，放在即將分別的機場裡，也多了一層不同的意義。

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有趣的是，隨著手機與通訊軟件普及，這類設施的實際功能早已能被科技取代，但宮崎機場仍將它保留至今。官方也在貼文中表示，正因為現在已經是人人都有手機的時代，透過玻璃與電話筒說出口的話，反而顯得格外溫暖。「もしもしコーナー」因此不再只是一項通訊設備，也成為宮崎機場延續數十年的特色風景。

超過40年仍留在機場，成為旅程開始前的「最後一句話」

相較現在機場裡越來越多自動報到、電子登機證等數位化服務，「もしもしコーナー」沒有複雜的科技，甚至連使用方式都停留在相當簡單的年代，卻也因此讓人留下深刻印象。尤其隔著玻璃看著準備離開的人，再拿起電話親口說聲「またね」，和直接傳一則訊息相比，確實有著完全不同的感受。

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