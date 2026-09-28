羊年風水陣2027｜九宮飛星圖吉凶位　病位化解+催財方位一文睇清

即將踏入2027年，若想在明年轉個好運，令事業順風順水，兼且避開病氣與人際是非，便要留意流年風水佈局。關之琳胞弟、風水命理顧問關世華師傅早前發佈2027年丁未羊年飛星圖。只要搞清家居與辦公室的各個方位，簡單放對擺設，就能輕鬆佈局，幫自己催旺運勢、趨吉避凶！



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催財旺事業！打工仔必睇三大吉位

1. 東南：羊年的八白財位落在東南，擺放一盆水養植物，即可輕鬆發揮催旺財運的功效。

2. 西南：西南方既是六白武曲位，同時亦是羊年的「太歲位」。在此擺放水養植物可以「以水催財」；想在職場更進一步，配合放置8粒白石春更能助你升遷、求官運！

3. 正東：七赤破軍飛臨正東位。七赤本為退氣之星，易有破財、盜賊或金屬利器之傷。擺放水養植物是以水洩金氣化解破軍凶意，兼取「以水化煞招財」之效。

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脫單人緣、文昌升職與喜慶吉位

1. 西北：今年的一白桃花位在西北，若想脫單或者提升職場貴人緣，可以在西北位擺放水養植物有助旺人緣；想感情更上一層樓，加上音樂盒更能發揮旺桃花作用 。

2. 正南：今年的正南方是四綠文昌位，擺放4支富貴竹，既能旺生意財源，亦可大旺文昌，非常適合要考證、創作或者上班想思緒清晰的打工仔。

3. 中宮：家中或辦公室中央的「中宮」是九紫喜慶位，擺放4盆植物，有助催旺家中的各類喜事。

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防病避是非！三招教你化解凶位

1. 正北：正北方屬於凶星降臨的五黃大病位，建議擺放6寸銅葫蘆或六帝錢來壓制病氣，保障自己與家人健康。

2. 正西：正西方屬於二黑小病位兼羊年「三煞位」，同樣需要擺放6寸銅葫蘆或六帝錢，以此發揮化病壓煞作用。

3. 東北：東北方是三碧爭鬥位兼「沖太歲位」，極易引致小人與人際衝突，擺放紅色或粉紅色物件，有助化解日常爭鬥與是非。

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資料來源：Facebook＠關世華風水命理顧問