元朗疑狗咬死人｜遇狗追點算？訓犬師教防身4法:速逃反激起追捕慾

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子於深夜零時許，騎乘共享單車途經壆圍南路近南生圍污水泵房附近時，懷疑遭3隻中型狗隻追趕襲擊。女事主頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，送院後不治，其中頭及頸部傷勢被列為致命傷。案件目前交由元朗警區重案組跟進，漁護署亦已接手調查。

事件引起不少喜愛在鄉郊跑步或踩單車的市民關注，若在路上遇上流浪狗群追咬，究竟該如何自保？Pet Focus訓犬師 Derek接受《開罐》訪問時就針對鄉郊防狗策略提出4大關鍵，提醒民眾「保持冷靜」與「切勿倒地」是保命的重中之重。



昨日（20日）凌晨零時許，一名女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。9月20日凌晨事發後，警員到場調查。（李家傑攝）

昨日（20日）凌晨零時許，一名女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。警方交代案情指，27歲女死者騎乘共享單車至案發地點時，曾被3隻狗追趕，頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間亦發現有野豬及流浪狗出沒。

漁農自然護理署及警方昨晚（20日）約11時開始於壆圍南路一帶展開聯合行動捕捉無人看管狗隻。警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護署的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。

9月20日11時，警方快速應變部隊，元朗重案組人員聯同漁農自然護理署人員重返現場，在現場搜索並準備捕捉無人看管的狗隻，至少5名前線警員手持盾牌，有漁農自然護理署人員手持麻醉槍及捕狗工具。（黃譯揚攝）

Pet Focus訓犬師Derek表示由於案件仍在調查中，對個別事件不作評論，惟在正常情況下，流浪狗不會主動襲擊人，「因為佢哋多數四圍行，唔會劃定一個地方係佢哋自己，未必有強烈地盤意識」，他指反而「倉狗」、「廢車場」狗隻會被用作看門口，地盤意識會較強烈，若陌生人入侵其「管轄」範圍，有可能會作出警戒的行為。

而如果市民在鄉郊地方跑步及踩單車時，遇上有狗隻跟隨、吠叫甚至追咬，又應該如何應對呢？Derek教以下4個方法防身：

1. 遇追趕/追咬即停！切忌快速逃走引發捕獵天性

Derek表示狗隻對「快速移動」的物體極為敏感，無論是跑步抑或踩單車，當狗隻看見有人快速移動，極大可能會激起其追捕獵物的天性，「所以當大家跑步又好、踩單車都好，俾狗追嘅時候，應該嘗試冷靜啲，停低架車或者停低你嘅跑步，慢慢面向住隻狗，睇下佢哋有咩狀況」。盲目加速往往只會進一步刺激牠們的追捕意欲，反而立刻停下來能打破對方的攻擊節奏。

2. 避免倒地！保護頸部是重中之重

Derek指出，若不幸被狗追咬，最重要的就是保持冷靜、千萬不能跌低。狗隻在攻擊時通常只會咬距離自己最近的部位（如手腳），「呢啲都只係令你皮外傷，但如果跌低的話，佢好大機會會咬你條頸」。在動物世界中，咬頸是置獵物/敵人於死地的天性，一旦咬破頸部大動脈就容易有生命危險。

3. 善用身邊物件護身 可嘗試大聲叫囂兼慢慢後退

若狗隻持續逼近，應善用身邊物件（如背包或單車）擋在身前。因為狗隻習慣咬最近的目標，讓牠們咬中無關痛癢的裝備能保護身體不直接受傷。

Derek亦建議可嘗試大聲吼叫（但不要尖聲驚叫），利用突發聲響震懾對方。當狗隻攻擊意欲下降時，緊記所有撤退動作一定要慢，保持面向狗隻並「慢慢向後退走」，切忌突然轉身狂奔。

若狗隻持續逼近，應善用身邊物件（如背包或單車）擋在身前。（AI生成）

4. 常行高危路段？可隨身帶備「純白醋」

至於經常需要途經鄉郊或流浪狗出沒路段的市民，Derek建議可隨身帶備未經稀釋的純白醋防身。白醋有強烈刺激性氣味，能讓狗隻當場打乞嗤或受驚，「呢啲物件未必百分百有效，但可以把握隻狗受到阻礙嘅幾秒時間，幫自己爭取脫險」。