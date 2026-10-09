康文署狂請兼職！F.3學歷無經驗可報 助理營務導師每節$1,094

想搵兼職賺取工作經驗的大學生或職場小薯留意！康樂及文化事務署（康文署）近日在公務員事務局招聘系統釋出多個兼職職位空缺，涵蓋活動幹事、助理導師、助理營務導師及活動助理等。這批職位門檻相當親民，基本學歷要求只需中三程度，而且部分職位無須豐富工作經驗，時薪高達$120，助理營務導師更可每節獲高達$1,094薪酬！《香港01》「開罐」為大家整理了8大政府兼職招聘內容，即睇職責、薪酬及申請手續！



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政府工｜1. 助理導師(初級)

時薪：港幣 $120



截止日期：20/10/2026 23:59:00



入職條件：

申請人須為年滿18歲的香港永久性居民，具備中三或同等學歷，並能操流利廣東話及一般英語。若具備中五或以上學歷、中英文文書處理及電腦應用知識、或持有急救/拯溺證書等，可獲優先考慮。特定項目方面，如柔道助理導師須持啡帶或以上資格；運動攀登助理導師須持攀登助教訓練證書或以上資歷；箭藝助理導師持有教練證書者獲優先考慮。

職責：

須具備相關活動之基本認識，主要協助導師推行各項康樂體育活動（包括訓練班、同樂日及外展活動等），照顧參加者的安全、維持秩序及解答一般查詢。

申請手續：

申請人必須透過公務員事務局G.F. 340網上申請系統遞交申請。完成網上申請後，須將相關證明文件副本電郵至sdo@lcsd.gov.hk，並於電郵標題註明「申請非公務員合約兼職員工(中西區及南區康樂事務辦事處)」及網上申請編號。

👉👉👉助理導師(初級)申請詳情

政府工｜2. 活動幹事

時薪：港幣$107



截止日期：20/10/2026 23:59:00



入職條件：

申請人須年滿 18 歲並為香港永久性居民，具中三或同等學歷，能操流利廣東話及一般英語。部門會優先考慮具備最少三年協助籌備康樂活動經驗、具中五或以上學歷、具義工經驗，以及熟悉電腦文書處理的申請人。

職責：

協助籌備及執行各項康樂體育活動（如體育比賽、同樂日及嘉年華會等），協助監督主要活動助理、活動助理及工作人員在活動日的運作，處理辦公室文書，以及解答查詢、處理突發事件與制定應變計劃。

申請手續：

須透過 G.F. 340 網上系統遞交申請，並於完成後須將「入職條件」中提及的相關證明文件副本電郵至sdo@lcsd.gov.hk（須於電郵標題註明「申請非公務員合約兼職員工(中西區及南區康樂事務辦事處)」及網上申請編號）。

👉👉👉活動幹事申請詳情

政府工｜3. 助理營務導師

薪酬：日營每節港幣$228或$359；宿營每節港幣$1,074或$1,094（因應活動時數/類別而定）



截止日期：20/10/2026 23:59:00



入職條件：

申請人須年滿18歲及為香港永久性居民，具中三或同等學歷，能操流利廣東話及一般英語。（具中五或以上學歷、電腦知識及急救證書等獲優先考慮）

職責：

主要協助營務導師處理日營及宿營的運作事宜，帶領營友進行手工藝、集體遊戲、晚會、遠足、參觀等活動並維持秩序，介紹營地設施及處理突發事件。

申請手續：

透過G.F. 340網上系統遞交申請，完成後須將「入職條件」中提及的相關證明文件副本電郵至sdo@lcsd.gov.hk。

👉👉👉助理營務導師申請詳情

政府工｜4. 助理領隊

時薪：港幣$69或$84（因應活動類別而定）



截止日期：20/10/2026 23:59:00



入職條件：

年滿18歲之香港永久性居民，具中三或同等學歷，能操流利廣東話及一般英語。要特別注意的是，遠足助理領隊須持有中國香港攀山及攀登總會頒發的一級山藝訓練證書。

職責：

協助領隊推行暢遊、遠足等康樂體育活動，照顧參加者的安全及維持秩序，並解答一般查詢與處理突發事件。

申請手續：

經G.F. 340網上系統遞交，完成後須把「入職條件」中提及的相關證明文件副本電郵至 sdo@lcsd.gov.hk。

👉👉👉助理領隊申請詳情

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政府工｜5. 活動助理

時薪：港幣$78



截止日期：20/10/2026 23:59:00



入職條件：

年滿18歲香港永久性居民，具中三或同等學歷，能操流利廣東話及一般英語。（中五或以上學歷、電腦知識及急救證書，具最少三年協助籌備康樂活動的工作經驗等獲優先考慮）

職責：

協助籌備及執行訓練班、比賽及嘉年華等活動，督導及協調工作人員，處理辦公室文書及資料輸入，運送物資，解答查詢及協助市民登記SmartPLAY 系統。

申請手續：

透過G.F. 340網上系統遞交，完成後須將「入職條件」中提及的相關證明文件副本電郵至 sdo@lcsd.gov.hk。

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政府工｜6. 工作人員

時薪：港幣$56



截止日期：20/10/2026 23:59:00



入職條件：

年滿18歲香港永久性居民，具中三或同等學歷，能操流利廣東話及一般英語。（具中五或以上學歷、電腦知識及急救證書等獲優先考慮）

職責：

協助籌備及執行各項康體活動，督導及協調工作人員，處理辦公室文書及電腦資料輸入，負責物資運送，解答查詢及協助市民登記成為SmartPLAY用戶。

申請手續：

透過G.F. 340網上系統遞交，完成後須將「入職條件」中提及的相關證明文件副本電郵至 sdo@lcsd.gov.hk。

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政府工｜7. 曹公潭戶外康樂中心—兼職助理營務導師

曹公潭戶外康樂中心 （康文署網頁圖片）

薪酬：每節港幣$359（7小時） / 每節港幣$228（4小時）



截止日期：30/10/2026 23:59:00



入職條件：

年滿18歲或以上的香港永久性居民，具中三或同等學歷，能操流利廣東話。

職責：

協助預備、推廣及維持各項康體活動秩序，帶領手工藝、定向及晚會，提供支援服務（如整理統計資料、聯絡團體、安排物資）及解答一般查詢。

當值時間：

7小時每節服務時間為08:30-15:30 或15:15-22:15；4小時每節服務時間為 15:30-19:30或18:15-22:15（當值時間會按運作需要調整）。

申請手續：

必須透過G.F. 340網上申請系統遞交。完成網上申請後，須將「入職條件」中提及的相關證明文件副本電郵至 catktorc1@lcsd.gov.hk，電郵標題註明「申請兼職助理營務導師(曹公潭戶外康樂中心)」及網上申請編號。

👉👉👉曹公潭戶外康樂中心—兼職助理營務導師申請詳情

政府工｜8. 西貢區康樂事務辦事處—兼職員工（一次過招聘7大崗位）

薪酬：時薪港幣$56至$120 / 宿營每晚最高港幣$1,094



截止日期：21/10/2026 23:59:00



招聘崗位及薪酬詳情：

(一) 泳池清潔大使及工作人員：時薪$56

(二) 活動助理：時薪$78

(三) 主要活動助理：時薪$84

(四) 活動幹事：時薪$107

(五) 助理導師(初級)：時薪$120

(六) 助理領隊：時薪$69或$84（因應活動類別而定）

(七) 助理營務導師：日營每節$228或$359；宿營每晚$1,074或$1,094

入職條件：

申請人須為年滿18歲或以上的香港永久性居民，具中三或同等學歷，並能操流利廣東話。若能操一般英語及普通話、具電腦文書知識、或持有急救證書及義工經驗者獲優先考慮。

職責：

依據崗位不同，分別負責泳池衛生宣傳、活動籌備與支援、驗票人流控制、活動統籌監督、帶領活動及維持秩序等。

申請手續：

必須透過G.F. 340網上系統遞交申請。完成網上申請後，申請人須下載並填妥「補充資料表格」，並於面試當日提交表格正本及相關證明文件正本/副本。

👉👉👉西貢區康樂事務辦事處—兼職員工