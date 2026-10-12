瘋傳「曱甴生日蛋糕」超逼真　連蟑螂卵都還原　網：送我絕對翻臉

生日蛋糕通常不是士多啤梨忌廉，就是可愛卡通、花朵造型，但最近Threads上竟出現一款「蟑螂蛋糕」不只把小強還原得超逼真，最狂的是連蟑螂卵鞘都不放過，逼真的視覺效果讓網友忍不住直呼：「誰送我我絕對翻臉！」



只能說，這已經不是單純的生日蛋糕，而是直接把「蟑螂驚魂記」搬上餐桌，光看照片就讓人忍不住起雞皮疙瘩。

最近Threads上竟出現一款「蟑螂生日蛋糕」不只把小強還原得超逼真，最狂的是連蟑螂卵鞘都不放過。（Instagram@9g_bbq）

點圖看曱甴蛋糕更多「精美相片」（慎入）：

+ 6

蟑螂生日蛋糕爆紅！

從照片中的造型來看，這顆蛋糕直接把蟑螂當成主角，完全不是走「可愛小強」路線，而是主打一個「越逼真越有梗」尤其蛋糕上還加入蟑螂卵的細節，乍看真的讓人瞬間起雞皮疙瘩，也難怪照片曝光後，網友的目光全被「居然還有卵！」這個超荒謬細節吸走。

原PO也分享，這顆蛋糕要價5,290元台幣（約1,300港元），雖然一開始看到價格難免會先嚇一跳，但再看到成品的逼真程度，反而會被蛋糕師傅的手藝再次震撼，網友也直呼：「這個價格配上實體，合理！」

只能說，現在的造型蛋糕真的什麼都敢做，從可愛角色一路進化到蟑螂，甚至連「卵」這種細節都不放過，雖然知道它是蛋糕，但這種看起來越噁、實際上越有創意的反差，也正是這類惡搞蛋糕最容易引發討論的地方；畢竟生日當天能不能吃得下去是一回事，能不能讓全桌的人永生難忘，這顆蟑螂蛋糕大概已經先贏了。

延伸閱讀：內地推出「曱甴咖啡」鋪滿蟲屍賣相超震撼 還有大麥蟲及螞蟻特飲

+ 9

延伸閱讀：

日本西瓜卡 Suica 吉祥物投票！「獵奇紫兔」變迷因一夕爆紅！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】