暗黑料理？台超市驚見重口味「芫荽馬卡龍」 網民：下次出西芹？
現在芫荽（另稱香菜）系列的餅乾、甜點正火爆，連台灣超市全聯都出了「芫荽馬卡龍」！
日前有位民眾表示，他在逛全聯時，聽到有對母女在聊天，指著某款馬卡龍稱「這不是普通的馬卡龍」，而他走上前定睛一看，發現：
這真的不是普通的馬卡龍，是芫荽口味的。
文章曝光後，許多網友大讚「今年芫荽好紅」。
一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」發文表示，他去全聯買東西時，聽到一對母女聊天，媽媽說「這就是馬卡龍啊」，而女兒回應：
媽，那不是普通的啦。
這段對話引起事主好奇，他走近查看後，發現「這真的不是普通的馬卡龍，是芫荽風味的馬卡龍」，只見這款芫荽風味的馬卡龍商品圖，上面寫著「創新口味」，且內餡誠意滿滿，全是芫荽餡，吸引大批芫荽愛好者。
文章曝光後，許多吃過的網友評論：
「好吃，這款沒有特別的芫荽味，是給不吃芫荽的人吃的馬卡龍」
「我朋友被我說服後吃看看，發現沒有很濃的芫荽味，也覺得不錯吃」
「只要是芫荽我通通買」
「今年芫荽好紅啊」
「今天我有買到，很好吃，芫荽味道很香」
有些網友則不敢嘗試，坦言：
「只要有芫荽，我就絕對不買」
「我不吃芫荽的朋友說不能接受」
「這是我害怕的味道」
不過也有網友拿出成分表，認為
這款有人造奶油，長期攝取過多會增加反式脂肪酸、心臟病跟糖尿病。
也有網友認為價格過高，指出：
一包50元（台幣，約12.93元港幣）好貴，我沒買。
還有人表示：
「下次會不會出西芹馬卡龍？」
「聽說之後還會有芫荽茶碗蒸」
