模仿夜神月？美學生「死亡筆記」寫下同學名字驚動警方　下場曝光

日本經典智鬥之作《死亡筆記》（DEATH NOTE）由大場鶇原作、小畑健作畫，故事圍繞著天才高中生「夜神月」意外撿到一本能夠殺人的神秘筆記本，只要在上面寫下某人的名字，對方就會死亡，這也讓印有「DEATH NOTE」字樣的筆記本成為粉絲間相當熱門的周邊商品。不過，最近美國就真的有一名學生因為模仿《死亡筆記》，在筆記本上寫下多名同學的名字，結果不只遭到校方停學處分，甚至還驚動當地警方介入調查。



模仿夜神月寫下同學名字！《死亡筆記》驚動美國警方

根據Boston.com、《波士頓環球報》（The Boston Globe）等外媒報導，事件發生在美國麻薩諸塞州士他令鎮（Stirling）的Chocksett Middle School。

9月30日下午約4點，當時學生們已經放學，校方人員卻意外發現一本封面寫著「Death Note」的筆記本，裡頭大量記錄著多名學生的名字。

由於擔心這可能涉及針對學生的威脅，學校隨即通報當地警方，並與校方的威脅評估小組共同展開調查，陸續訪談筆記本持有者及數十名相關學生，希望釐清這份名單背後的真正意圖。

對此，學校校長Tina Boss在寄給家長的公開信中解釋，當事學生接受詢問時表示，這本筆記本只是受到日本動畫作品啟發，並沒有想要威脅或傷害任何人的意思。

經過調查後，校方也表示，目前沒有任何證據顯示筆記本內容是針對學校或特定學生的實際威脅。

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而士他令警方同樣認定，現階段沒有必要針對此事件提出刑事指控。不過，涉事學生仍遭到校方停學3天的處分。

即便警方認定沒有威脅，家長仍不滿：我女兒每天都應該能安心上課！

儘管警方與校方調查後認為事件並不構成實質威脅，但對於名字被寫進死亡筆記的學生及其家長而言，這件事顯然不是一句只是模仿動漫就能輕易帶過的。

其中一名家長Jen DiCandia就在社群平台上公開表達不滿，表示自己的女兒也是名單上的其中一人，而且得知這件事後相當害怕，甚至因為擔心返回學校而哭著入睡。

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她質疑，為什麼一名將其他同學名字寫進所謂殺人名單的學生，只需要停學短短3天，就能重新回到教室上課，甚至與被寫下名字的學生坐在距離極近的位置。

她也強調，即使校方已經制定相關安全計畫，但這並不代表受影響學生的心理恐懼就會因此消失。

為了安撫學生與家長，校方已於10月1日舉行集會說明事件，警方也在10月6日派員進駐校園，透過增加警力可見度的方式，讓學生、家長及教職員安心。

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