日本中學生鎖喉小學生再推落海　欺凌影片震撼議員：這是殺人未遂

校園霸凌零容忍！近日社群上流出一段影片，內容可見日本大阪一名中學少年，對着一名小學男童使用「裸絞」，導致對方幾近昏迷，最後更將人推出海中，殘暴程度令人髮指，掀起全網公憤。奈良市議員、前YouTuber原田將大嚴厲譴責，痛批這根本是「殺人未遂」，並表示將親赴大阪調查。



小學男童遭「鎖喉」 被推下海載浮載沉

從X（前Twitter）流出的影片顯示，該名中學生從背後施以絞技，猛力勒住對方的咽喉，男童面目猙獰、滿臉通紅，試圖掙扎卻無力還手，只能任由少年與旁人不斷欺辱。

長達43秒的片段，少年維持鎖喉動作至少33秒，直到最後才鬆手，男童得以呼吸，先是深吸口氣，再擦乾臉上的淚水，還因呼吸不順有些咳嗽，畫面讓人心疼不已。

在場至少還有2名同行的友人，卻不加以勸阻，反倒在一旁助陣，增加少年氣焰。接着還有兩段分別為17秒、12秒的片段，此時的男童疑似被推下海，在水中載浮載沉，險些滅頂。而少年們不但見死不救，還持續在堤上圍觀，並錄影嘻笑。

議員親赴大阪調查 怒批：殺人未遂

原田將大在X轉發該影片痛斥：

這根本不是『霸凌』，而是『殺人未遂』！

他指出，自己有看過未打馬賽克的原始影片，心痛到難以呼吸，「無論如何，我一定會救出這個孩子，我會動身前往大阪調查。」

原田將大親赴現場，發現附近根本沒有能夠爬上岸的樓梯，推測男童當時只能死命抓着繩子求救：

我絕對不會原諒這些施暴者！

他也注意到，現場水位較低，但影片拍攝時的水位很高，但男童才剛被勒住脖子，又被推落海，在這種情況下根本不可能有力氣游泳自救。

原田將大表示，針對這一「殺人未遂」案件，已提供相關線索，警方也已正式介入調查，「我會持續投入霸凌問題的處理，並確保不干擾調查進度，請大家繼續追蹤、擴散並提供協助。」同時，他也強調「校園霸凌必須根除」，若有其他受害者需要協助，亦可私訊聯繫，他定會想辦法幫忙解決問題。

