日本24歲女公關Cosplay神還原《全職獵人》伊路米　引724萬次觀看

24歲日本六本木知名女公關ゆいぴす（YUIPISU），經常在社群平台分享生活日常，Instagram擁有超過51萬名粉絲。近日，她與日本百萬YouTuber「終わった人」合作，變身人氣動漫《全職獵人》（HUNTER×HUNTER）中的角色伊路米，神還原的造型引發熱議，相關貼文吸引高達724萬次瀏覽。



六本木人氣女公關變身伊路米 神還原造型掀熱議

ゆいぴす自稱身高170公分、體重47公斤，平時除了在社群平台展現好身材，也經常分享美妝心得及親手製作的料理。近日，她與以「低成本Cosplay」聞名、擁有百萬訂閱的日本YouTuber「終わった人」合作，挑戰扮演《全職獵人》中基路亞的哥哥伊路米。

日本六本木知名女公關ゆいぴす（YUIPISU）。（‎⁨X@yuipis18⁩）

更多女公關ゆいぴす（YUIPISU）Cosplay《全職獵人》伊路米相片：

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她隨後將Cosplay照片分享至社群平台，吸引高達724萬次瀏覽，不少網友驚呼：

「妳的身材跟伊路米真的好像」

「真是太可愛了」

「妳很適合男裝打扮」



還有人表示，

原本以為妳很高冷，沒想到這麼搞笑，對妳改觀了。

曾砸千萬日圓整形 還在手背植入晶片

除了Cosplay引發話題，ゆいぴす對自己的整形經歷也毫不避諱。她過去曾自曝，為了改變外貌，前後花費約1000萬日圓（約50萬港元）進行全身整形，甚至幽默自稱是「改造人」。

更特別的是，她還利用整形手術後的恢復期，在左手手背植入晶片，讓客人只要拿手機感應，就能讀取她的聯絡資訊。這項特殊的做法在她受訪公開後，也引發網友熱烈討論，直呼「很有科幻小說的感覺」。

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