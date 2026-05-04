日本26歲女生嫁殘殺19人死刑犯　新娘親吐「獄中結婚」真相

就在2025年6月，與犯下「相模原障礙者機構殺傷事件」的主謀植松聖獄中結婚的女性，接受了日本媒體的採訪，這之中提到了關於為什麼會與植松結婚等等的各種原因，在日本引起了不小的討論。



今天我們藉由這件事情來抽絲剝繭，理解日本犯罪與社會跟心理學之間的各種視角的課題吧。

為什麼要和殺人犯結婚？日本媒體採訪當事人引發議論

2025年6月23日，日本媒體對2024年與死刑犯植松聖獄中結婚的植松翼進行了專題採訪。植松聖在2016年犯下了「相模原障礙者機構殺傷事件」，他闖進了一間身心障礙者福利中心並持刀屠殺，造成了19死26傷，是二戰後日本最慘痛的屠殺事件，像這樣兇惡至極的殺人犯，植松翼為什麼會嫁給他呢？

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關於這個問題，植松翼如此告訴媒體：

我曾經在15歲時遭到智能障礙者性侵，甚至因此患上了精神疾病，也曾經自殺未遂過，而犯人似乎因為有智能障礙而沒有被起訴。

光是這樣一句話，或許就足以構成她與植松聖結婚的理由，她那痛苦的經驗，以及因此感到不安定的精神狀態，或許都因此將植松聖視為救贖自己的救命稻草，因為在相模原障礙者機構殺了16個身心障礙者的植松聖對他來說是報仇的「救命恩人」。

日本的殺人犯崇拜背後的成因？

在日本，崇拜殺人犯，甚至是與他們走向婚姻殿堂的並不少見，除了上面提到的植松聖外，還有像是犯下連續騙婚殺人事件的木嶋佳苗，犯下小學無差別殺人事件的宅間守等等，都曾有過獄中結婚的紀錄。那麼，究竟是甚麼樣的原因使得這樣的崇拜行為時不時發生呢？

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這樣的情形可以從很多的面向去考慮，比如像本篇文章的主角植松翼一般，覺得犯人是在為自己發聲或者是伸張正義，像這樣的人才是該活下來的人；也有像是一些人道團體或者是律師，在訴訟過程中在頻繁私人的接觸下產生特殊的心態而擦出火花等等，都有可能發生造成獄中結婚的成因。

以心理層面與法律層面來說，由於與死刑犯見面困難重重，擁有配偶的狀態是更容易能夠見到面的，這也是許多社會學者探討這個現象時會提到的法律背景，為了「想要跟外界」接觸而產生了結婚的實際需求，也讓日本的「獄中結婚」有案例增加的情況。

此外日本媒體對於重大刑事案件的報導也有許多渲染，對某些人來說，重大傷殺事件的死刑犯往往給予人們一種特殊的身分，以及特殊的宿命感與魅力，例如過去知名的「酒鬼薔薇聖斗事件」就在網路上能看到追捧犯人的言論。

「獄中結婚」掀論戰，正反方說法各有其道理

不過這樣的情形，在日本也出現兩極化的討論，對於贊成的人來說，獄中結婚有機會讓犯人的心理安定，開始去反思自己的所作所為，更甚至是做出深切的反省，透過關懷讓犯人們去深切的反省自己的過錯並為此贖罪。

但在反對者的角度來看，這件事情本身就令人難以接受，犯罪者走向幸福的婚姻這件事，就像是在受害者家屬臉上狠狠搧了一巴掌，是沒有考慮過他們心情的行為。對於死刑犯來說，在經歷過幸福以後仍然要面對死刑執行這點，又或者是另外一種絕望也說不定。

各位讀者又怎麼看呢？

「獄中結婚」這回事在日本總是能夠引起激烈的討論與論戰，不論是正方反方都有著自己各自的意見，使得其成為一條永遠的課題。那麼，各位讀者又是怎麼看待日本這樣的社會現象呢？

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