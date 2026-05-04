日本26歲女生嫁殘殺19人死刑犯　新娘親吐「獄中結婚」真相

撰文：Japaholic
出版：更新：

就在2025年6月，與犯下「相模原障礙者機構殺傷事件」的主謀植松聖獄中結婚的女性，接受了日本媒體的採訪，這之中提到了關於為什麼會與植松結婚等等的各種原因，在日本引起了不小的討論。

今天我們藉由這件事情來抽絲剝繭，理解日本犯罪與社會跟心理學之間的各種視角的課題吧。

為什麼要和殺人犯結婚？日本媒體採訪當事人引發議論

2025年6月23日，日本媒體對2024年與死刑犯植松聖獄中結婚的植松翼進行了專題採訪。植松聖在2016年犯下了「相模原障礙者機構殺傷事件」，他闖進了一間身心障礙者福利中心並持刀屠殺，造成了19死26傷，是二戰後日本最慘痛的屠殺事件，像這樣兇惡至極的殺人犯，植松翼為什麼會嫁給他呢？

+8

關於這個問題，植松翼如此告訴媒體：

我曾經在15歲時遭到智能障礙者性侵，甚至因此患上了精神疾病，也曾經自殺未遂過，而犯人似乎因為有智能障礙而沒有被起訴。

光是這樣一句話，或許就足以構成她與植松聖結婚的理由，她那痛苦的經驗，以及因此感到不安定的精神狀態，或許都因此將植松聖視為救贖自己的救命稻草，因為在相模原障礙者機構殺了16個身心障礙者的植松聖對他來說是報仇的「救命恩人」。

32歲日女穿婚紗閃嫁「完美AI男友」揭「人機戀」背後真相有洋蔥KOL分享日本「租借男友」全過程　這價錢已經可以抱抱道別

日本的殺人犯崇拜背後的成因？

在日本，崇拜殺人犯，甚至是與他們走向婚姻殿堂的並不少見，除了上面提到的植松聖外，還有像是犯下連續騙婚殺人事件的木嶋佳苗，犯下小學無差別殺人事件的宅間守等等，都曾有過獄中結婚的紀錄。那麼，究竟是甚麼樣的原因使得這樣的崇拜行為時不時發生呢？

+4

這樣的情形可以從很多的面向去考慮，比如像本篇文章的主角植松翼一般，覺得犯人是在為自己發聲或者是伸張正義，像這樣的人才是該活下來的人；也有像是一些人道團體或者是律師，在訴訟過程中在頻繁私人的接觸下產生特殊的心態而擦出火花等等，都有可能發生造成獄中結婚的成因。

以心理層面與法律層面來說，由於與死刑犯見面困難重重，擁有配偶的狀態是更容易能夠見到面的，這也是許多社會學者探討這個現象時會提到的法律背景，為了「想要跟外界」接觸而產生了結婚的實際需求，也讓日本的「獄中結婚」有案例增加的情況。

此外日本媒體對於重大刑事案件的報導也有許多渲染，對某些人來說，重大傷殺事件的死刑犯往往給予人們一種特殊的身分，以及特殊的宿命感與魅力，例如過去知名的「酒鬼薔薇聖斗事件」就在網路上能看到追捧犯人的言論。

23歲男生熱戀83歲奶奶　一見鍾情讚她1大優點！獲雙方家庭支持忘年戀｜23歲女戀上媽媽53歲男酒友！主動女追男過程比偶像劇還甜

「獄中結婚」掀論戰，正反方說法各有其道理

不過這樣的情形，在日本也出現兩極化的討論，對於贊成的人來說，獄中結婚有機會讓犯人的心理安定，開始去反思自己的所作所為，更甚至是做出深切的反省，透過關懷讓犯人們去深切的反省自己的過錯並為此贖罪。

但在反對者的角度來看，這件事情本身就令人難以接受，犯罪者走向幸福的婚姻這件事，就像是在受害者家屬臉上狠狠搧了一巴掌，是沒有考慮過他們心情的行為。對於死刑犯來說，在經歷過幸福以後仍然要面對死刑執行這點，又或者是另外一種絕望也說不定。

各位讀者又怎麼看呢？

「獄中結婚」這回事在日本總是能夠引起激烈的討論與論戰，不論是正方反方都有著自己各自的意見，使得其成為一條永遠的課題。那麼，各位讀者又是怎麼看待日本這樣的社會現象呢？

延伸閱讀：吹牛吹到殺死人？1999年水泥罐燒殺事件始末揭盅　因虛榮心釀悲劇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+12
日本愈來愈多年輕人流行「只睡不做」　非單身也能與「覺友」同床日本少女靠「援交」賺錢追星　浴缸產子丟垃圾桶外後續行為更誇張女高中生拍內衣廣告被退學爆紅　出寫真尺度超大：想做回普通人日本「孤獨死」普遍　親屬拒領遺體！日本一年4.2萬遺體無人認

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

日本文化
今日日本
死刑
日本
Japaholic