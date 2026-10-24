書包藏「7年前KFC蛋撻」！沒生蟲更有奇妙氣味 相片瘋傳引網朝聖
撰文：聯合新聞網
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近日一名網友分享，家人大掃除時，意外在孩子小學安親班的書袋深處，挖出一顆自2019年就被遺忘的「肯德基蛋撻」。歷經7年歲月洗禮，蛋撻外觀早已大幅乾縮、高度木乃伊化，但卻奇蹟似地沒有長蟲，也沒有腐敗臭味，照片曝光網友驚呼「肯爺爺掌握了什麼科技」。
該名網友在Threads分享，家中翻出一顆肯德基蛋撻，從2019年放到現在，竟然沒有長蟲、沒有臭味，直呼「好神奇」。從照片中可見，蛋撻仍放在印有肯德基標誌的紙袋內，但外觀已大幅乾縮，撻皮與內餡萎縮成一團，表面成深褐色，呈現高度「木乃伊化」的乾燥狀態，與剛出爐時相差甚遠。
點圖看這「放了7年的肯德基蛋撻」相片：
原po透露，「古董蛋撻」味道聞起來很像烤焦的咖啡、臭臭的，已經丟進垃圾桶。至於被問到為何能清楚記得放置時間，他表示因為蛋撻一直放在小孩小學安親班書袋子裡，隨後就被長期遺忘，直到近日家人大掃除才得以重見天日。
文章曝光，網友們紛紛開玩笑：
「沒長蟲沒臭味就是能吃」
「不要被肯德基看到，不然下一次的新品會是這個」
「這時候的蛋撻還沒改外皮，可以回味」
「如果連發霉都沒有，那絕對是肯爺爺掌握了什麼科技」
「不知道你們家有沒有人常常夢到蛋撻跟你們托夢」
也有人好奇詢問Meta AI，為何蛋撻放了那麼久，都不會長蟲、不會壞掉？Meta AI回覆，「不會壞是錯覺，它早就壞了，只是用另一種方式壞」，烤過的蛋撻水分被烤乾、又放了7年變成完全脫水，水活性太低蟲跟霉菌活不了，所以看不到長蟲，且裡面的油脂已經氧化酸敗了，因此才會聞起來像燒焦咖啡臭臭的。
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