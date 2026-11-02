女生控訴前度「13大罪狀」逐項數　內褲破8洞、偷偷無套超可怕

一名女網友在Dcard發文分享，自己與交往半年的男友分手，並列出對方13項讓她難以忍受的行為，引發底下網友熱烈討論。



首先讓她傻眼的是男友的衛生習慣，不僅內褲破了至少8個洞仍捨不得丟，鬆緊帶鬆掉還要請媽媽幫忙更換，甚至會吃下剔牙時清出的食物殘渣。更讓原PO無法接受的是，男方不注重私密處清潔，性行為時間極短，還曾在未事先告知的情況下內射。

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除了衛生習慣，男方的金錢觀也讓她相當傻眼。兩人外出吃飯時，男友曾為了一碗120元（台幣，下同）的牛肉河粉，酸她「不要每次都白吃白喝好嗎？」中秋節時，原PO想買蛋黃酥，也被嫌太貴。原PO表示，男友對她相當節省，對家人卻十分大方，曾借給哥哥至少200萬元、外甥女40萬元買房，家人有任何需求也幾乎來者不拒。

不只如此，男友還經常貶低她的成就。原PO曾在金融市場賺進百萬元，卻被對方認為只是搭上多頭（股市持續上漲）行情。她分享自己獨自環遊世界的經歷，也被酸「把錢花完然後？」讓她感到不受尊重。

生活習慣方面，原PO抱怨男友每天抽一包煙，經常睡到下午3、4點，家中還囤滿雜物。兩人曾到新竹遊玩，男方堅持在夏天正中午待在車內睡覺、不開冷氣，她忍耐一小時後自行發動引擎吹冷氣，竟還惹得對方生氣。至於分手導火線，原PO坦言，是男友經常在路上盯著美女看，加上發生爭執時習慣冷戰。

貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛留言：

「每一項都超可怕」

「這種還不分手是有違約金的部份嗎？」

「這個能忍半年也是真愛了」



不過，也有其他人說，

「他看起來挺有錢的，能借那麼多出去」

「至少他很節儉，而且對家人很好」



女網友控訴前男友13項行為

1. 內褲破洞不換：內褲破至少8個洞仍繼續穿，鬆緊帶鬆了還請媽媽幫忙更換。

2. 衛生習慣不佳： 剔牙後會把清出的食物殘渣吃下去。

3. 不清潔私密處：發生性行為前，經常沒有清洗私密處。

4. 性能力不佳：性行為經常僅維持數秒，使用延遲噴霧後反而無法勃起。

5. 言語貶低女友：曾因120元的牛肉河粉，指責女友「白吃白喝」。

6. 捨不得花錢：女友想吃燒烤、蛋黃酥，卻遭嫌棄或指責太浪費。

7. 不願開冷氣：夏天堅持在車內不開冷氣睡覺，女友自行開冷氣反遭責罵。

8. 否定女友成就：貶低女友投資賺百萬元、獨自環遊世界的經歷。

9. 煙癮很重：每天抽一包煙，每次都要連抽兩根。

10. 對家人付出無界線：借哥哥至少200萬元、外甥女40萬元，還經常無條件幫忙家人。

11. 作息不正常：經常睡到下午3、4點，吃飽飯後又繼續睡。

12. 家中囤積雜物：家人物品只進不出，雜物甚至堆到天花板。

13. 親密行為未事先告知：曾在沒有事先告知女友的情況下內射。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】