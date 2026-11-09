年輕人發訊息「3點」變「3.」連店家都這樣　網民怒轟：真沒禮貌

傳訊息約時間，有人習慣寫「下午3點」，也有人直接打成「3.」，看似省下幾個字，卻讓部分民眾難以接受。有一名女網友在Threads上抱怨，自己很不喜歡用句點符號代替「點」的打字方式，尤其工作聯繫、向店家預約時也遇過，讓她覺得不太有禮貌。



原PO發文表示，看到有人把「下午三點」簡化成「3.」，總覺得不太舒服，私下聊天或許還能理解，但若出現在正式溝通中，就讓她難以接受。原PO透露，過去曾向店家預約，對方竟也用這種方式回覆時間，讓她忍不住上網詢問，究竟是自己太在意，還是這樣的表達方式真的不夠得體。

一名網友表示，很受不了年輕人傳訊息時的簡寫方式，例如約下午三點，竟只打「3.」，讓她看了相當不舒服，尤其遇到店家預約也用這種方式回覆，更覺得不太禮貌。（threads@yuilu）

貼文引起不少網友共鳴，有人認為，傳訊息原本就是為了清楚溝通，尤其面對客戶、店家或工作夥伴，更應避免讓對方猜測意思；也有人表示，第一次看到「3.」時根本不知道代表什麼，還有網友開玩笑說，乾脆回覆「3小」，反映對這種簡寫方式的不習慣。

不過，也有人替使用「3.」的人緩頰，認為這只是打字習慣不同，沒有必要直接與禮貌畫上等號。有網友留言反問，日常生活中使用「北車」等簡稱早已相當普遍，為何換成符號就不能接受？也有人認為，只要雙方能理解約定時間，便不必把簡寫解讀成不尊重。

一個小小的句點，讓網友對訊息禮儀有了不同看法，有人在意文字是否完整、正式，也有人重視傳達效率。至於「3.」能否取代「3點」，討論至今沒有共識，但在工作聯繫或預約等需要明確確認時間的場合，使用完整文字，較能減少雙方理解上的落差。

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