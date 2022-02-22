溝通技巧｜總在當話題終結者？說話有這9個習慣　留不住別人耳朵

或許你有這樣的經驗，有些人也不是個性不好，但和對方講話時，總會讓人感到隱隱的煩躁，似乎有些地方讓你不太認同、甚至有點觸怒你內心深處的某些情緒，但想想好像不是甚麼特別明顯的點，讓你不太想和對方親近，又不知道為甚麼會這樣。



日本問題解決專家、著有《鍛鍊你的地頭力》《問題解決金字塔》等暢銷書的細谷功，在《不用腦袋思考，你就一輩子領死薪水》中提到，「人是自我中心的生物，但如果沒有察覺到這點，就會因為成見而散發負面魅力。」

以下是溝通時容易出現的不良習慣，大家看完之後記得要避免（按圖了解！）

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以下是職場上最常見4種散發「負面魅力」的人，他們毫無知覺地陷入「自我中心」的發言，導致貴人與好運都被自己趕走，就算有能力，也很難有成就。檢視你自己，別被自己的說話方式綁住你成功的可能！

說話抓不到重點，弄得人人沒興趣！

1. 相對於「結果」，先談論「過程」

我們在說話時，尤其是講到自身經驗，常在不自覺間講了許多「過程中發生的事」，而非「最後的結論」，細谷強調，「許多人都有以『過程』為談論中心的傾向！」

尤其是「甘苦談」時最明顯，例如在商品提案、業務活動或產品說明時，許多人常常不知不覺地把「自己的努力與辛苦」當作重點，花許多時間在說明事情的「前因後果」，白白浪費許多時間，因為對多數聽眾來說，他們想要的往往不是「經過」，而是「最終結果」。

「要成為魅力的說話者，最重要的就是事前明確思考『想說的話』和『想聽的話』、『說了會高興的話』和『聽了會高興的話』之間的差異，」細谷強調，唯有認清之間差異，才不會變成嘮叨無趣的說話者。

2. 相對於「整體」，先思考「部分」

一旦以自我中心思考事物，便會在不知不覺間忽略整體，只由「自己周遭一小部分的事開始談起」，然而因為這些小事通常缺少「共同經驗」，就算講的人覺得精彩萬分，對聽的人來說依舊難以理解、非常無趣。

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把自己放得愈大，就愈容易忽略重要的事

3. 相對於「年代久遠的事」，先思考「近在眼前的小事」

以自我中心來思考的人，除了講會主題會圍繞在自己，在「時間」上，也容易忽略時間較久以前的「大事」，而專注近在眼前的「小事」。

舉例來說，如果有人要你「請列舉近五年間的十大新聞」，突然被這麼一問，多數人只能想到近期發生的各種小事；如果這種習慣沒有調整，當被主管問到，「未來五年，預算你怎麼規畫？」也會變成只舉出眼前必要的花費，而讓人覺得眼光短淺。

4. 不看「自己的缺點」，只觀察「他人的短處」

這是另一個會讓別人默默在內心討厭你的說話表現。當然，以客觀角度看待自己、甚至承認自己的不足絕非易事，因為多數人都希望自己受人喜愛，但如果因此過份放大自己擅長的部分，而不經意地不時提到別人的缺點，用別人來墊高自己，只會招來聽者的反感。

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為甚麼我這麼倒楣，他卻好運連連？

5. 不重視「共通點」，只關注「差異點」

比起共通點，許多人會更關注自己與別人的相異之處，而這也往往變成「為自己找藉口」時最常用的手段。例如聽到別人的成功經驗，忍不住脫口而出：「因為他很有錢」「他長期在海外生活」「他們公司屬於外資企業」「他們單位的預算比較多」……彷彿別人的成功都不是因為努力，而是資源比較多而已。

6. 將自己「特殊化」

你一定遇過有些人喜歡發這樣的牢騷：「只有我有不為人知的辛苦」「我的處境比較艱困，只是你們看不到而已！」彷彿只有自己的人生充滿皺折，別人都比自己平順幸運。

其實每個人都有「不為人知」的辛苦一面，但如果放任自尊心作祟，不斷強調自己特別與眾不同，在別人眼中，只不過是無事愛呻吟罷了！

7. 將他人「一般化」

除了將自己「特殊化」外，許多人也有輕易將別人「一般化」的傾向。例如看到某個人的個別行為，就不自覺地連結到他的出身、性別、年齡、背景，覺得：「XX人就是這樣！」習慣用簡單的偏見來解釋問題，只會讓人覺得你沒用腦思考。

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愈是專家，講話就愈複雜難懂

8. 比起「梗概」，更拘泥「枝微末節」

在一個領域研究愈深、經驗愈久，由於知之甚詳，所以比起重要的梗概，會更容易執着於旁人眼中不重要的枝微末節，導致「知識愈豐富，講話愈難懂」，讓人根本不想與這種人溝通。

9. 比起「基本原理」，更執着於「例外」

你一定遇過這種人，當你講某一件事或提出某一個計畫時，他就一定會舉反例來辯駁你，認為你說的事情不可能成功或是錯的。

這種人通常都是有經驗的人，甚至是專家，正因為有經驗，於是對於違背原理的「例外」會變得特別執着，「我曾有過這種經驗，像這種情況絕對無法挽回！」「之前也有人有過這種想法，最後還不是失敗了！」成為專門澆冷水的反對大王。細谷強調，在專業領域愈是學有專精的人，愈容易出現這種傾向，絕對要注意！

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