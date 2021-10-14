男女思想差異誤會多　盤點5大陷阱　都是「朋友」一詞意義大不同

我要怎麼判斷他對我有沒有好感？為什麼我說的話他聽不懂？為什麼說這句話她會生氣？為什麼他要說謊？搞不清楚她到底想要什麼？……



很多人認為男女之間，無論是在思維、喜好、行動模式方面都存在極大的差異。儘管大家都是人類，身上也存在許多共通點，但男女間某些相異之處，依然教人不禁感嘆「怎麼會差這麼多」。男人經常和哥兒們抱怨「真受不了女人……」（當然是趁女人不在場的時候）。而女人也對男人心生不滿，會跟閨蜜們七嘴八舌的討論「男人就是這樣……」。

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無論男女，只要事前了解到兩性間差異，就可以有效預防溝通衝突。

例如男人跟女人就算聽到同一個詞彙，也會產生截然不同的聯想。女人聽到「戀愛」這個詞彙，第一時間浮現在腦海中的「結婚」和「家庭」，然而男人則是「上床」。由此可知，女人在喊「好想談戀愛」的時候，往往帶有「想結婚」的涵義，但換作男人的情況，則是單純「想找人上床」而已。

除此之外，與人交談的時候，女人偏重於「察言觀色」，男人偏重於「談話內容」。女人很在意對方交談時的表情，談話內容不是重點所在；然而男人重視的卻是談話內容，根本不會在意對方的表情。

如果我們搞不懂諸如此類的「兩性差異」，便會動輒發生像是「你講話為什麼不把臉轉過來！」、「妳都沒在好好聽我講話」一類的溝通衝突。

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女人和閨密可以分享所有秘密

女人會跟閨蜜相互分享私密事，甚至會分享到毫無保留的程度。例如朋友的交往狀態、交往對象是怎麼樣的人、家中的隱私、至今為止的人生經歷……等，女人可以跟閨蜜分享所有的祕密。

然而男性間的相處方式卻不一樣。

由於男人不愛提起私人話題，儘管彼此是摯友，也不見得了解對方很多事。

日本國民電影《男人真命苦》中飾演車寅次郎的渥美清先生，聽說是位超級公私分明的人，就連與他合作四十幾集《男人真命苦》系列電影的山田洋次導演，直到渥美先生臨終前，都不曉得他家住在哪裡。

男性的相處方式就是無論彼此相識多少年，都不見得會向對方吐露私事。

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【這句話很加分！】

對男生說，「感謝你願意跟我聊這麼多！」，對男人願意聊天直接表達感謝，有助於增加他下次分享的意願。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：男人願意跟你聊隱私，表示你們很有戲？」日本心理學家分析，男女之間5大常見溝通誤會】