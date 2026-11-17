近期演藝圈掀起一股「考古男神」熱潮，資深演員林煒因年輕時的俊朗外型，被網友封為「上古許光漢」，意外引發話題。隨著這股懷舊風潮延燒，不少網友也開始翻出千禧年前後港台男星的青澀舊照與經典影視片段，金城武、陳冠希等男神接連被點名。其中，香港男星吳彥祖年輕時的經典畫面也再度受到關注，一段集結他昔日電影片段與健身畫面的短影音在網路上瘋傳！



吳彥祖年輕時有多帥？

這段爆紅的剪輯重現吳彥祖當年的經典銀幕形象，從清澈深邃的眼神、立體的側臉輪廓，到展現健美體態的肌肉線條，都讓人再次感受到他的獨特魅力。

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影片曝光後吸引大批網友留言朝聖，紛紛表示：

「千禧年吃得真好」

「永遠是我的超級男神」



也有港片迷開始討論當年男星的顏值排名，甚至有人直言：「全盛時期古天樂第一、吳彥祖第二、陳冠希第三。」對於當年沒有過多濾鏡與修圖的影像質感，更是不少人津津樂道。

從林煒被封為「上古許光漢」，到吳彥祖、金城武、陳冠希等男神舊照再度掀起討論，這波考古熱潮不僅勾起許多人的青春回憶，也讓年輕世代重新認識昔日港台影壇的高顏值代表！

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