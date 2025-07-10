游泳教練太靚仔！媽媽搶着送小孩上課：300個月大的BB能報名嗎？

暑假熱浪來襲，游泳成了大小朋友消暑的方式之一。



近日，杭州媽媽們搶幫小孩報名游泳課程，沒想到卻因為一名游泳教練長得太帥，意外引發關注。

杭州一名游泳教練因為長得太帥意外引發關注。（微博影片截圖）

女兒哭着進去 媽媽笑着出來（點圖放大瀏覽）：

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近期微博有多段影片，內容為杭州陳經綸體育學校的游泳隊暑期選材班招生，主要招收的是2020年至2021年出生的孩童，今年共有800名小朋友參加培訓，約有3至4成能進入下階段訓練。泳隊高級教練孫榮表示，爸爸加媽媽身高超過350厘米優先考慮，皮膚黑一點、臀部翹一點，各方面力量還有爆發力會比較強。

不過，上述並不全然是重點，游泳三班的教練因長相帥氣走紅，他的影片在網路上瘋傳，可謂是穿衣顯瘦脫衣有肉。雖然他的身材不到所謂的健壯，但線條還是相當明顯，讓媽媽們眼睛大吃冰淇淋。即便穿著衣服，高挑的身形加上稚嫩的臉蛋，也讓不少爸爸們感受到威脅。

影片底下，媽媽們暴動表示：

「為了看這位教練，現在每天送孩子去游泳都變得動力十足」

「原來以前我對學游泳沒興趣是因為沒遇到這個教練！」

「孩子學不學游泳不重要，重要的是有帥哥」

「我兒子的籃球教練也是特別帥，也是我送娃的動力哈哈哈」

「我也想去學游泳」

「孩子：『我不想學游泳』，我：『可以不學，但你不能不去』」

「300個月的寶寶可以報名嗎？」



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